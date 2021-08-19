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19.08.2021 17:48
Рубрика: Спорт

Стало известно расписание игр сборной России на ЧМ-2022 по хоккею

Текст: Артур Нанян
Сборная России по хоккею начнет выступления на чемпионате мира-2022 матчем со Словакией 13 мая, сообщается на официальном сайте ФХР.
Фото: Александр Овчаров / РИА Новости Фото: Александр Овчаров / РИА Новости
Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Соревнования пройдут в двух финских городах - Хельсинки и Тампере (с 13 по 29 мая). Наша команда сыграет в группе "А" против Словакии (13 мая), Казахстана (15 мая), Германии (16 мая), Италии (18 мая), Дании (21 мая), Швейцарии (22 мая) и Канады (24 числа). Встречи этой группы примет Тампере.

Фото: РИА Новости
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В группу "В" попали следующие сборные: Финляндия, США, Великобритания, Чехия, Швеция, Латвия, Белоруссия и Норвегия. Все матчи турнира пройдут со зрителями.

Напомним, что на чемпионате мира-2021 российская команда вылетела на четвертьфинальной стадии, уступив будущим победителям турнира канадцам.

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