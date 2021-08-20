Баженов считает назначение Карпина хорошим вариантом для сборной

Бывший нападающий сборной России и московского "Спартака" Никита Баженов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

По словам Баженова, Карпин ему нравится тем, что он всегда говорит по делу. "Карпин - это хороший вариант из-за авторитета перед игроками и умения мотивировать. Он может накричать, но ты понимаешь, что это по делу и что это эмоции. Георгиевич отходчив, потом находит нужные слова, умеет найти подход", - отметил Баженов в интервью "Матч ТВ".

Первый матч под руководством Карпина российская сборная проведет 1 сентября дома против Хорватии.