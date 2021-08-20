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20.08.2021 11:35
Рубрика: Спорт

В программу "Турнира большого города" добавили интеллектуальные игры

Текст: Ирина Огилько

В рамках киберспортивного "Турнира большого города", который стартует в Москве 6 сентября, пройдут любительские онлайн-состязания для всех желающих по классическим интеллектуальным видам спорта - шашкам, шахматам и поддавкам (обратным шашкам). Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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"Киберспорт - это во многом интеллектуальные состязания. Виртуальные баталии требуют не меньшей концентрации и умственного напряжения, чем шахматы и шашки, - рассказал директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев. - Особенно если говорить о компьютерных играх с элементами стратегии, в которых необходимо предугадывать действия соперника и мыслить на несколько шагов вперед. Поэтому мы решили объединить в "Турнире большого города" и киберспортивные, и классические дисциплины интеллектуального спорта". Как отмечает Кучушев, как и в шахматах, в киберспорте все зависит от действий и подготовки игрока. Чтобы стать чемпионом за шахматной доской или в компьютерной игре, спортсмену нужно много тренироваться. Он должен уметь запоминать большие объемы информации и оперировать данными, концентрироваться на деталях и просчитывать ситуацию.

В виртуальных соревнованиях, организованных Московским центром "Патриот.Спорт", могут принять участие все желающие без возрастных ограничений: школьники, студенты, родители, педагоги, а также семейные команды. Любителей и профессионалов киберспорта ждут сражения по 11 дисциплинам. Среди них пять компьютерных: Dota 2, League of Legends, Valorant, World of Tanks и HearthStone, пять мобильных: World of Tanks Blitz, PUBG Mobile, Standoff 2, Mobile Legends: Bang Bang, Brawl Stars и консольная FIFA 21.

Состязания по шахматам, шашкам и поддавкам (обратным шашкам) пройдут в два этапа. В отборочных играх состоятся несколько массовых турниров, их число будет зависеть от числа зарегистрированных участников. В финалах сразятся сильнейшие игроки. Расписание игр будет построено таким образом, чтобы один и тот же участник при желании мог попробовать свои силы во всех трех дисциплинах. Соревнования пройдут полностью в дистанционном формате.

Специалисты отмечают, что у киберспортивных дисциплин и классических интеллектуальных видов спорта немало общего. Они развивают внимание, скорость реакции и усвоения информации, навыки командной работы.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Современным детям несложно совмещать классические интеллектуальные виды спорта с компьютерными. Более того, сегодня можно активно развиваться в нескольких направлениях. Самый яркий пример - Ян Непомнящий, претендент на мировую шахматную корону. Совсем недавно он был успешным киберспорсменом, специализировался на Dota 2 и HearthStone. На его счету победы в нескольких кибертурнирах", - рассказал тренер команды-победителя всероссийского турнира "Белая ладья", кандидат в мастера спорта, учитель по шахматам и педагог дополнительного образования школы №2101 Алексей Ерофеев.

Кстати

Прием заявок на "Турнир большого города" продолжается. Чтобы принять участие в состязаниях, нужно зарегистрироваться до 5 сентября. Лучшие игроки получат кубки, медали и памятные призы.

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