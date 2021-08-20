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20.08.2021 19:06
Рубрика: Спорт

"Рубин" отзаявил Кварацхелию из-за травмы

Текст: Артур Нанян
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский "Рубин" временно исключил из заявки команды на сезон Хвичу Кварацхелию, сообщается в Twitter клуба.

Фото: fcufa.pro
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Такое решение было принято из-за травмы грузинского полузащитника. Всего него в список попал новичок "Рубина" Монтассар Тальби. При этом, как заявил сегодня на пресс-конференции главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, пока непонятно, сможет ли Тальби помочь новым одноклубникам в воскресном матче против "Химок".

Напомним, что на прошлой неделе "Рубину" пришлось из-за травмы отзаявить еще одного футболиста - форварда Джордже Деспотовича.

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