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20.08.2021 11:13
Рубрика: Спорт

В Сочи этап "Формулы-1" состоится при загрузке трибун в 50%

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Сочи Гран-при России "Формулы-1" пройдет при 50-процентной заполняемости трибун. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Getty Images
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Сейчас готовность мероприятия составляет примерно 85 процентов.

- Осталось доделать мелкие штрихи, оформить детали Олимпийского парка, закончить работы с зелеными насаждениями, - рассказал генеральный директор "Росгонки" Алексей Титов. - Трасса уже готова. Несмотря на сложную эпидобстановку, все вопросы решаются в конструктивном взаимодействии с администрацией города и края.

Все билеты проданы. Скоро на курорт начнут доставлять первые грузы с болидами и техникой для "Формулы-1".

"До старта "Формулы-1" остается чуть больше месяца, - написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - Сейчас всем службам и департаментам необходимо сверить часы, чтобы качественно подготовить значимое международное событие".

Также он отметил, что все требования Роспотребнадзора учтены. Во время соревнований будет усилена санитарная обработка территории Олимпийского парка, сотрудники и участники соревнований будут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а для удобства медицинские пункты будут организованы прямо на территории объекта.

Напомним, мероприятие состоится с 23 по 26 сентября на "Сочи Автодроме". На курорте оно проводится уже в восьмой раз и второй раз в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.

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