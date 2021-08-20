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20.08.2021 18:11
Рубрика: Спорт

Россиянки узнали соперниц по квалификации к Евробаскету-2023

Текст: Илья Трисвятский
Состоялась жеребьевка групп квалификации чемпионата Европы-2023 по баскетболу среди женских команд. Соперниками сборной России будут Черногория, Австрия и Дания. Выход в финальный турнир континентального первенства гарантирует только первое место в группе.
На Евробаскете-2021 Россия заняла шестое место и отобралась на ЧМ-2022. Фото: Пресс-служба ФИБА На Евробаскете-2021 Россия заняла шестое место и отобралась на ЧМ-2022. Фото: Пресс-служба ФИБА
На Евробаскете-2021 Россия заняла шестое место и отобралась на ЧМ-2022. Фото: Пресс-служба ФИБА

Женский Евробаскет-2023 состоится в Словении и Израиле. Сборные стран-организаторов традиционно освобождены от участия в квалификации. Остальные 38 команд по жеребьевке, которой предшествовал посев по корзинам на основании положения в мировом рейтинге, в итоге оказались разделены на восемь квартетов и две тройки.

Фото: http://www.fiba.basketball
Российские баскетболистки пробились на юниорский ЧМ-2022

На финальный турнир в Израиль и Словению гарантированно попадут только победители всех десяти групп. Еще четыре путевки достанутся командам из числа тех, кто занял вторые места. Для определения этого квартета придется считать такие показатели: очки в таблице (если не будет неявок и технических поражений, проще ориентироваться на количество побед), разница игровых очков. Однако, поскольку в группах неравное число команд, то в четверках результаты игр с аутсайдерами будут отбрасываться.

Надеемся, что сборной России в итоге не придется оказаться в рейтинговой таблице для команд, занявших вторые места. Наши баскетболистки - объективно фавориты своей группы "F". Игры двухкругового соревнования пройдут в следующие календарные "окна" - 11-14 ноября и 24-27 ноября 2021 года, 24-27 февраля 2023 года. Во время каждого такого "окна" россиянки сыграют по два матча. Пока предполагается разъездная система (встречи дома и в гостях), но из-за пандемии возможны матчи в "ковидных пузырях".

Представим наших соперников. У сборной Черногории самая короткая история, поскольку страна получила суверенитет в 2006 году, а до этого входила в состав государства Сербия и Черногория. В финальных турнирах чемпионатов Европы (проводятся раз в двухлетний цикл) черногорки участвуют регулярно (то есть без пропусков) с 2011 года. Лучшие результаты - 6-е место в 2011-м и 7-е в 2015-м. На двух последних континентальных форумах команда занимала 12-ю позицию. Однозначно, это наш главный соперник в грядущей квалификации.

Фото: women.russiabasket.ru
Российские баскетболистки дошли до четвертьфинала молодежного ЧМ

С Австрией ситуация очень интересная. Национальная сборная здесь откровенно слабенькая, клубы тоже не блистают, но в их составах в еврокубках и во внутреннем первенстве в разное время играли весьма титулованные россиянки. Например, олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Элен Шакирова (Бунатьянц), призер Олимпиад и мировых первенств, двукратная чемпионка Европы, бывший генеральный менеджер сборной России Оксана Рахматуллина, обладатель "бронзы" летних Игр-2004 в Афинах и "серебра" ЧМ-2006 Елена Карпова, владелица семи медалей разного достоинства на ОИ, ЧМ, ЧЕ Татьяна Кочарян (Щеголева), ныне руководитель столичного клуба МБА. Также Александр Васин, помощник главного тренера нашей сборной Александра Ковалева, довольно долго работал в Австрии, как с мужскими, так и с женскими клубами. В общем, недостатка в информации любого характера по Австрии не будет совершенно точно.

Женский баскетбол в Дании - это вообще абсолютная экзотика. Хотя мужская команда в последнее время успела наделать шума, победив в отборе на Евро-2022 Литву. Датчанин Иффе Лундберг с этого года является игроком ЦСКА. Но и россияне в Королевстве бывали не просто так: выпускник московской спортшколы Советского района (при старом административном делении, ныне СШОР "Тринта") центровой Андрей Мазырин в 1990-х несколько раз становился чемпионом Дании. А вот по женскому баскетболу каких-то похожих фактов просто нет.

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