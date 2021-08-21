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21.08.2021 09:51
Рубрика: Спорт

Харитонов сломал руку в поединке с Конго

Текст: Артур Нанян

Менеджер российского бойца ММА Сергея Харитонова Юрий Фофанов сообщил, что спортсмен сломал руку в бою с Чейком Конго на Bellator 265 в Су-Фолс (штат Южная Дакота).

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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"Сережа, дружище, ты все равно лучший! Вернемся сильнее и всех порвем! Здоровья! К сожалению, бой проигран! Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно, и эффективно защищаться!" - написал Фофанов в Instagram.

Напомним, что Конго победил Харитонова удушающим приемом во втором раунде. Для россиянина это был первый поединок в Bellator с ноября 2019 года, когда Сергей уступил представителю Великобритании Линтону Васселлу.

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