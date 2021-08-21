Наши волейболистки победили Францию на старте чемпионата Европы

Женская сборная России с победы стартовала на финальном турнире чемпионата Европы-2021. Выступая в группе "А" предварительного этапа, наша команда в Белграде (Сербия) взяла верх над Францией - 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18).

Россиянки играют без пяти игроков основного состава, которые сражались на Олимпиаде в Токио. Таково решение главного тренера итальянского специалиста Серджо Бузато, согласованное с руководством Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). В Белграде нет диагональной нападающей Наталии Гончаровой, блокирующих Ирины Фетисовой, Ирины Королевой, либеро Анны Подкопаевой, доигровщика Ирины Воронковой.

Бузато привлек в состав ряд молодых игроков, некоторые из них дебютируют на официальном уровне в национально дружине. Вот кто задействован на чемпионате Европы: связующие Евгения Старцева, Полина Матвеева, диагональная нападающая Анна Лазарева, блокирующие Юлия Бровкина, Екатерина Енина, Елизавета Котова, доигровщики Ирина Капустина, Татьяна Кадочкина, Ксения Смирнова, Арина Федоровцева, либеро Тамара Зайцева, Дарья Пилипенко.

В матче с Францией отличились Смирнова (22 очка), Федоровцева (15), Лазарева (14). Также в нашей группе "А" играют Сербия, Бельгия, Азербайджан и Босния. Для выхода в плей-офф нужно занять место в топ-4.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах. Команды из других групп пока ведут борьбу в Пловдиве (Болгария), Задаре (Хорватия) и румынском городе Клуж-Напока.