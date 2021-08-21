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21.08.2021 18:10
Рубрика: Спорт

"Спартак" упустил победу в матче с "Арсеналом"

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" потерял очки в выездном матче пятого тура Премьер-лиги против "Арсенала", сыграв вничью 1:1.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

До перерыва команды не создали почти ни одного момента, зато во втором тайме одни только туляки могли забить три или четыре мяча. Активен в атаке был и "Спартак", который на 76-й минуте усилиями Эсекьеля Понсе открыл счет: после подачи Зелимхана Бакаева аргентинец выпрыгнул выше всех в штрафной и отправил мяч в сетку.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Пропустив, "Арсенал" еще больше активизировался и забил: отличился один из лучших футболистов сегодняшней встречи Данил Хлусевич. Уже в компенсированное время обе команды могли вырвать победу, но сначала Игорь Смольников не смог выполнить точный пас в чужую штрафную, где были два его партнера, а затем защитник "красно-белых" Самуэль Жиго из убойной позиции пробил мимо.

В турнирной таблице РПЛ "Спартак" идет на восьмом месте, набрав семь очков. В свою очередь туляки с четырьмя очками занимают 13-ю строчку.

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