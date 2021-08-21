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21.08.2021 20:14
Рубрика: Спорт

"Зенит" не сумел обыграть на выезде "Уфу"

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" неожиданно потерял очки в выездном матче против "Уфы" в рамках пятого тура чемпионата России. Ведя в счете, гости упустили победу - 1:1.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Сине-бело-голубые" открыли счет уже на десятой минуте усилиями Малкома, участие которого в этом поединке было под вопросом. В матче предыдущего тура с "Локомотивом" (1:1) бразилец получил травму, но сумел восстановиться и вернуться в строй к сегодняшней встрече.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Сравняли счет уфимцы не без помощи гостей: на 73-й минуте Вильмар Барриос потерял мяч у своей штрафной, форвард хозяев Хамид Агаларов получил его в середине штрафной и точно пробил - 1:1. В концовке "Зенит" устроил штурм и мог забить несколько раз, но в итоге дело завершилось ничьей.

В турнирной таблице зенитовцы опустились на второе место с 11-ю очками, а лидером стало столичное "Динамо" (12 очков), одолевшее в параллельном матче на выезде "Урал" (1:0).

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