ФИФА просит эвакуировать футболисток из Афганистана

Международная федерация футбола (ФИФА) направила правительствам нескольких стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана, сообщает BBC.

По информации источника, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. В ФИФА считают, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и тревожной.

По словам одного из представителей ФИФА, на информацию которого ссылаются зарубежные коллеги, организация находится в постоянном контакте с федерацией футбола Афганистана и другими заинтересованными сторонами, пытаясь решить данный вопрос.