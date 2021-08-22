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22.08.2021 19:06
Рубрика: Спорт

Московское "Динамо" вышло в лидеры чемпионата России

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
Столичное "Динамо" выдало лучший старт сезона за последние 18 лет: одержав четыре победы в пяти матчах, команда как минимум на сутки вышла в лидеры чемпионата. Обогнать их мог накануне "Рубин", но для этого казанцам нужно было одолеть "Химки": результат этой встречи стал известен после подписания этого номера "РГ" в печать.

На выходных динамовцы отправились на выезд в Екатеринбург, где их ждал "Урал". В последний момент стало известно, что игра могла и вовсе не состояться из-за вспышки коронавируса в стане хозяев. Руководству Премьер-лиги пришлось выступить с заявлением за несколько часов до начала встречи, в котором говорилось, что все последние тесты на инфекцию у футболистов уральского клуба дали отрицательный результат и что причин переносить матч нет.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Александр Соболев обратился к болельщикам "Спартака"

Как это часто бывало по ходу второй половины прошлого сезона, победу "Динамо" принесла связка Арсен Захарян - Константин Тюкавин: первый отдал голевой пас, второй поразил ворота соперника. Напомним, что Захарян и Тюкавин вызваны в сборную России на важнейшие сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. И такая игра молодых ребят должна радовать не только фанатов "бело-голубых", но и всех болельщиков национальной команды. Справедливости ради, большую часть встречи "Динамо" провело в большинстве после удаления Эрика Бикфалви. Румын умудрился получить две желтые карточки за одну минуту и серьезно подвел своих партнеров. Впрочем, по словам главного тренера москвичей Сандро Шварца, и без удаления его подопечные владели преимуществом.

- Мы были лучше на протяжении всех 90 минут. Красная карточка Бикфалви лишь укрепила наше преимущество. Единственное, чего не хватило, - второго гола. Это позволило бы успокоить ситуацию, но я в любом случае счастлив, - отметил Шварц.

Не могли не спросить у Шварца про еврокубковые амбиции "бело-голубых". По мнению немецкого специалиста, рассуждать о них рановато.

- Для меня имеет значение только каждая следующая игра. Я стараюсь не забегать вперед и говорить о еврокубках, - подчеркнул Шварц.

Во втором матче подряд потерял очки "Зенит". После ничьей с "Локомотивом" (1:1) питерцы отправились в гости к "Уфе". Ведя в счете, команда Сергея Семака, как и неделю назад в Черкизово, позволила сопернику отыграться - 1:1. При этом зенитовцы создали достаточно моментов для второго гола, да и забитый мяч хозяев стал следствием грубейшей ошибки полузащитника "сине-бело-голубых" Вильмара Барриоса. Тем не менее подопечные Семака набрали лишь два очка из шести возможных в последних двух турах и упустили лидерство.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
"Спартак" упустил победу в матче с "Арсеналом"

В очередной раз разочаровал своих болельщиков "Спартак": "красно-белые" упустили победу в выездном матче против "Арсенала" (1:1) и расположились на восьмой строчке в таблице.

Давайте назовем вещи своими именами: старт сезона спартаковцы провалили. Две победы в семи встречах во всех турнирах, вылет из квалификации Лиги чемпионов, постоянные скандалы вокруг клуба, критика со стороны фанатов в адрес игроков - все это "уместилось" в один месяц. Как в такой обстановке добиваться результата - совершенно непонятно. А ведь мы говорим о сезоне, который проходит в год столетия "Спартака".

Ощущение, что нервы сдают даже у Руя Витории. Несмотря на всю ту обстановку, в которой находится клуб, португалец всегда был спокоен. Но после матча с "Арсеналом" Витория впервые отметился резкими заявлениями.

Динамовцы выдали лучший старт сезона за последние 18 лет 

- Это не кризис, а своего рода испытание. Не вижу, чтобы кто-то на что-либо жаловался, нужно просто продолжать работать. Не все так гладко, как мне бы хотелось. Однако я в такой ситуации первый, кто будет двигаться вперед и возьму с собой футболистов, которые разделяют мои взгляды. Кто их не разделяет, тем здесь не место, - признался на пресс-конференции Витория.

Накануне состоялись еще три матча в РПЛ, результаты которых стали известны после подписания номера "РГ" в печать: "Локомотив" - "Краснодар", "Химки" - "Рубин" и "Нижний Новгород" - "Ростов". До начала этих встреч ситуация в верхней части таблицы была следующей: "Динамо" (12 очков), "Зенит" (11), "Рубин" (10), "Сочи" (9), ЦСКА (9).

Статистика

ЦСКА - "Ахмат" - 2:0.

Голы: Яковлев, 71, Эджуке, 75.

"Арсенал" - "Спартак" - 1:1.

Голы: Хлусевич, 82 - Понсе, 76.

"Урал" - "Динамо" - 0:1.

Гол: Тюкавин, 19.

"Уфа" - "Зенит" - 1:1.

Голы: Агаларов, 73 - Малком, 10.

"Крылья Советов" - "Сочи" - 1:0.

Гол: Сергеев, 33.

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