Два крымских силача вручную отбуксировали 22-тонный самолет

В международном аэропорту Симферополь крымские атлеты Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили новый рекорд России, руками переместив за 41 секунду на девять метров самолет Ан-26 массой 22 тонны. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Акцию спортсмены приурочили к Дню государственного флага Российской Федерации и 85-летию аэропорта. Ее организатором выступило спортивно-патриотическое богатырское движение "Сильнейшая нация мира". Для установки рекорда силачи использовали воздушное судно авиакомпании "Сев-Авиа". Они сдвинули его с места, сидя протягивая привязанный к шасси канат. Такой способ называется "арм-овер-арм" и считается наиболее сложным в буксировке крупногабаритной техники.

Рекорд спортсмены установили с первой попытки. Его зарегистрировал эксперт "Книги Рекордов России" президент организации "Сильнейшая нация мира" мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира Михаил Паллер и выступившие экспертами обладатель титула "Самый сильный человек России" Вячеслав Максюта и Сергей Горьков.

Поздравив атлетов с достижением, Паллер выразил уверенность, что их акция не только привлечет внимание к 85-летию аэропорта, но и подвигнет узнавших о ней людях уделять своему физическому здоровью больше внимания.

Директор аэропорта по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Игорь Лаптев отметил, что воздушная гавань впервые стала площадкой для такого спортивного мероприятия.

- Перрон аэропорта в августе ежедневно принимает более 200 рейсов в сутки, но мы с удовольствием выделили одну из стоянок на нем для такой важной акции, - пояснил он.