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22.08.2021 19:35
Рубрика: Спорт

РФ проведет заключительный матч группового этапа ЧМ по пляжному футболу

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
В понедельник сборная России проведет против Японии заключительный матч группового этапа домашнего чемпионата мира по пляжному футболу. Если "самураи" путевку в плей-офф уже завоевали, то нашим еще только предстоит это сделать. Чтобы не оглядываться на соперников, россиянам нужно просто выиграть.
В матче с Парагваем у россиян (в темном) налицо были проблемы с реализацией. Фото: ЕРА

Подопечные Михаила Лихачева - среди фаворитов турнира, играют при своих болельщиках: казалось, при таких исходных данных россияне должны были пройти групповой этап на одном дыхании. Но пока матчи хозяев ЧМ-2021 - сплошная нервотрепка. Натужность стартовой победы над американцами (5:4 в дополнительное время) можно отчасти списать на мандраж, но встреча с парагвайцами получилась еще напряженнее. Тут не хватило даже дополнительных трех минут и все решалось в серии пенальти, где наши оказались все-таки удачливее, - 4:4 (5:4).

Вроде бы сборная России владела игровым преимуществом, но расточительность наших в атаке привела к драматичной развязке. Благодаря голам Бориса Никонорова, Станислава Кошарного и Алексея Макарова сборная вела 3:2 почти до самого конца основного времени, но умудрилась пропустить, и встреча перешла в овертайм. Там парагвайцы благодаря точному удару Медины даже вышли вперед, но уже через три секунда Макаров сравнял счет, оформив дубль, - 4:4. В серии пенальти победу россиянам принесли сейв Кошарного и точный удар Юрия Крашенинникова.

- На мой взгляд, мы сегодня провели очень качественный матч, абсолютно закономерна была бы наша победа в основное время, - сказал главный тренер сборной России Михаил Лихачев после трудной игры. - Но реализация моментов и два явных неназначенных пенальти в ворота парагвайцев довели матч до дополнительного времени. Рады, что выиграли, взяли нужное очко, будем готовиться к игре с японцами.

Матчи сборной России на групповом этапе - сплошная нервотрепка

Отметим, что сборная Японии благодаря победе над американцами - 4:3, уже гарантировала себе выход в плей-офф из группы "А". Сместить ее с первого места в квартете могут только наши. Для этого сегодня им нужно наконец выиграть на ЧМ-2021 в основное время, причем непременно с разницей не меньше, чем в два мяча. Ну а чтобы просто выйти в плей-офф без оглядки на результат матча США - Парагвай, сборной России достаточно одолеть сегодняшнего соперника любым способом.

Где будем смотреть

23 августа, понедельник, "Матч ТВ"

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Россия обыграла Парагвай в матче чемпионата мира по пляжному футболу

20:30. Россия - Япония. Прямая трансляция

Важно знать

По регламенту чемпионата мира в матчах турнира не может быть ничьих, в том числе на групповом этапе. Если 36 минут (три периода по 12) основного времени заканчиваются с равным счетом, назначаются дополнительные три минуты. Если и их недостаточно для выявления победителя, пробивается серия пенальти - по пять ударов с каждой стороны. За победу в основное время на групповом этапе полагаются три очка, в дополнительное - два, а победа по пенальти приносит один балл.

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