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22.08.2021 11:10
Рубрика: Спорт

Рублев сыграет со Зверевым в финале турнира в Цинциннати

Текст: Артур Нанян
Фото: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Стал известен соперник Андрея Рублева по теннисному турниру серии "Мастерс" в Цинциннати. Им будет представитель Германии олимпийский чемпион Александр Зверев.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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В полуфинале Зверев обыграл в трех сетах грека Стефаноса Циципаса - 6:4, 3:6, 7:6. Что касается Рублева, то он впервые в карьере победил вторую ракетку мира - еще одного россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:3, 6:3).

Если говорить о статистике встреч Рублева со Зверевым, то ранее они провели между собой пять матчей и лишь один раз Андрей был сильнее. Финал в Цинциннати пройдет сегодня, начало - в 23:30 по московскому времени.

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