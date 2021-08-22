Рублев сыграет со Зверевым в финале турнира в Цинциннати

Стал известен соперник Андрея Рублева по теннисному турниру серии "Мастерс" в Цинциннати. Им будет представитель Германии олимпийский чемпион Александр Зверев.

В полуфинале Зверев обыграл в трех сетах грека Стефаноса Циципаса - 6:4, 3:6, 7:6. Что касается Рублева, то он впервые в карьере победил вторую ракетку мира - еще одного россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:3, 6:3).

Если говорить о статистике встреч Рублева со Зверевым, то ранее они провели между собой пять матчей и лишь один раз Андрей был сильнее. Финал в Цинциннати пройдет сегодня, начало - в 23:30 по московскому времени.