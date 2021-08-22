Сиваков отметился в майке горного короля "Вуэльты"

На престижной многодневной гонке "Вуэльта Испания" произошло знаковое событие. Представитель британской команды INEOS Grenadiers россиянин Павел Сиваков финишировал третьим на седьмом этапе и на пару дней завладел майкой горного короля.

Одеяние лучшего горняка на "Вуэльте" по цвету отличается от самого элитарного "Тур де Франс". Там - белая майка в красный горох, в Испании горошинки синие. На седьмом этапе Сиваков около 90 километров проехал в отрыве от пелотона. Ближе к финишу Павел все же не смог на равных конкурировать с австралийцем Майклом Сторером из германской велогруппы Team DSM и пропустил вперед также испанца Карлоса Верону (Movistar Team).

Сивакову 24 года, он сын велогонщиков Алексея Сивакова и Александры Колясевой. Родился в Италии, но паспорт у него французский, а лицензия Международного союза велосипедистов (UCI) - российская. Два дня в трико горного короля "Вуэльты" станут весьма заметным фактом в биографии спортсмена.