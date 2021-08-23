Глушаков готов вернуться в сборную России

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил о готовности вернуться в сборную России по футболу.

На старте нынешнего сезона он забил уже два мяча за клуб. Футболист сказал, что готов к возвращению в национальную команду, которую возглавляет Валерий Карпин. Впрочем, пока никаких разговоров с новым тренером сборной у него не было.

"С Карпиным не общались, не видел его. Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трех лет. Кто-то говорит, что я старый, но это все пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана", - заявил Глушаков ТАСС.

Футболист отметил, что у него есть желание выступать за национальную команду. Глушакова не вызывали в нее с 2018 года, но он уверен, что еще не сказал своего последнего слова на уровне сборной страны.

На счету 34-летнего экс-игрока "Локомотива" и "Спартака" 57 матчей за национальную команду. Он участвовал в чемпионате мира 2014 года и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.