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23.08.2021 12:13
Рубрика: Спорт

Глушаков готов вернуться в сборную России

Текст: Максим Домчев
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил о готовности вернуться в сборную России по футболу.

На старте нынешнего сезона он забил уже два мяча за клуб. Футболист сказал, что готов к возвращению в национальную команду, которую возглавляет Валерий Карпин. Впрочем, пока никаких разговоров с новым тренером сборной у него не было.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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"С Карпиным не общались, не видел его. Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трех лет. Кто-то говорит, что я старый, но это все пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана", - заявил Глушаков ТАСС.

Футболист отметил, что у него есть желание выступать за национальную команду. Глушакова не вызывали в нее с 2018 года, но он уверен, что еще не сказал своего последнего слова на уровне сборной страны.

На счету 34-летнего экс-игрока "Локомотива" и "Спартака" 57 матчей за национальную команду. Он участвовал в чемпионате мира 2014 года и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

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