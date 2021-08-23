Игроков "Марселя" избили болельщики, а клубу могут засчитать поражение

Во Франции большой футбольный скандал. Прямо во время матча в Ницце фанаты одноименного клуба атаковали игроков "Марселя". Гости отказались продолжать матч, и за это им грозит техническое поражение.

Появление болельщиков на поле во время матча - явление нередкое. Но речь все-таки идет об одиночных забегах и в мирных целях, например, чтобы пожать руку любимому игроку или сделать селфи. Можно, конечно, вспомнить, как в мае этого года на "Олд Траффорд" массово прорвались фанаты "Манчестер Юнайтед", протестовавшие против владельцев клуба, но это было перед игрой и тогда тоже обошлось без насилия.

В нашем футболе случаи массовых прорывов на стадион бывали, но довольно давно. Из самого свежего вспоминается финал Кубка России-2017 в Сочи между "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом", когда болельщики "железнодорожников" высыпали на поле, чтобы отпраздновать гол. Но в тот вечер беспорядки удалось быстро погасить и продолжить матч. А вот в 2014 году в Петербурге, где без пяти минут чемпион страны "Зенит" принимал столичное "Динамо", все было куда серьезнее. На поле прорвались сотни две питерских фанатов. Пострадали и футболисты: например, в лицо получил защитник "бело-голубых" Владимир Гранат.

Вот что-то подобное произошло и во Франции. Все началось с брошенной бутылки в спину хавбеку "Марселя" Димитри Пайету. Тот швырнул "презент" обратно на трибуны, чем спровоцировал массовый прорыв фанатов на поле. Некоторым футболистам гостевой команды досталось: клуб потом продемонстрировал царапины на спине у все того же Пайета, а еще синяки от удушения на шеях Маттео Гендузи и Луана Переса.

Три футболиста "Марселя" пострадали после прорыва болельщиков на поле

Игроки "Марселя" по понятным причинам продолжать матч отказались. Однако руководство Профессиональной лиги Франции (LFP) сделало вид, что ничего не произошло, и решило продолжать встречу. Странное решение, учитывая все обстоятельства. К примеру, если вернуться к уже упомянутому матчу "Зенита" и "Динамо", доигрывать его не стали.

Теперь "Марселю" грозит техническое поражение за самовольный отказ выходить на поле. Но как оно будет на самом деле, не знает пока никто. Очевидно ведь, что наказание должна понести и "Ницца", не сумевшая обеспечить безопасность на своем стадионе. Наверняка санкции будут вынесены и официальным лицам обеих команд, принимавшим активное участие (были и такие) в потасовке. Все эти решения будут приняты по итогам срочного заседания дисциплинарной комиссии, о созыве которого LFP уже объявила.