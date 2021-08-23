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23.08.2021 15:49
Рубрика: Спорт

Карпин назвал окончательный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным огласил состав сборной России на предстоящие в сентябре отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В состав команды не включены защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров. При этом вызов в национальную команду получил Сергей Петров из "Краснодара".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Как сообщил Карпин, в окончательный состав попали 24 полевых игрока и пять вратарей. Он также объяснил причины, по которым ряд игроков не попал в окончательную заявку.

"Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в "Антальяспоре". К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из "Сочи" получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из "Краснодара", который был следующим кандидатом на эту позицию. Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо" во время паузы на сборные", - приводит слова Карпина Telegram-канал сборной России.

В начале сентября сборная России проведет три матча. 1 сентября в Москве примет Хорватию, 4 сентября в гостях сыграет с Кипром, а 7 сентября в Москве примет Мальту. После трех туров у россиян шесть очков, они занимают второе место в группе Н.

Состав сборной России

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Сергей Песьяков ("Ростов").

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Станислав Магкеев ("Локомотив" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва).

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