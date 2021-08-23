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23.08.2021 21:55
Рубрика: Спорт

"Локомотив" потерял летом лидеров, но продолжает побеждать

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8542)
Столичный "Локомотив" идет без поражений в чемпионатах. Футболисты Марко Николича на выходных одолели дома "Краснодар" (2:1) и продолжают участвовать в гонке за лидерство.
На старте сезона "Локомотив" обыграл уже двух конкурентов - ЦСКА и "Краснодар". Фото: Михаил Синицын На старте сезона "Локомотив" обыграл уже двух конкурентов - ЦСКА и "Краснодар". Фото: Михаил Синицын
На старте сезона "Локомотив" обыграл уже двух конкурентов - ЦСКА и "Краснодар". Фото: Михаил Синицын

Когда летом "красно-зеленые" потеряли сразу двух ведущих игроков - завершившего карьеру Ведрана Чорлуку и Гжегожа Крыховяка, перешедшего в "Краснодар", - казалось, что у команды неизбежно наступит кризис. Но пока "Локомотив" хорош, причем на старте сезона он провел уже три матча против непосредственных конкурентов и ни в одном из них не уступил. Более того - подопечные Николича набрали шесть очков в противостояниях с ЦСКА (2:1) и "Краснодаром" и разошлись миром с "Зенитом" (1:1).

Фото: Пресс-служба "Локомотива"
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Главная заслуга в успехах "Локомотива" принадлежит Николичу. В не самых простых условиях серб дает результат и, что также важно, не боится выпускать на поле молодежь. Интересно понаблюдать за тем, как будут играть "железнодорожники", когда начнутся еврокубки. Напомним, что москвичи по итогам прошлого сезона попали в группу Лиги Европы.

Нельзя не отметить игру двух лидеров "Локомотива" - Рифата Жемалетдинова и Федора Смолова. А ведь Жемалетдинов мог еще до ухода Крыховяка покинуть команду, но подписал новый контракт и остался в родном клубе. Что касается Смолова, то он, пожалуй, лучший игрок Премьер-лиги на старте сезона. В пяти матчах форвард забил пять мячей и заслужил вызов в сборную на ключевые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. К слову, в игре с "Краснодаром" Федор впервые за три года оформил дубль во встрече РПЛ. В последний раз он это делал будучи нападающим как раз краснодарского клуба.

- После той продолжительной травмы, которая длилась четыре месяца, я больше внимания уделяю каким-то определенным нюансам, немного изменил систему подготовки, тренировок. Как видите, это приносит плоды. Сможем ли мы с Жемалетдиновым так же ярко играть в сборной? Посмотрим. Но я бы отметил, что у нас неплохая связка, достаточно неплохо получается, - приводит слова Смолова официальный сайт "Локомотива".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Напомним ситуацию в верхней части турнирной таблицы РПЛ по итогам пяти туров: на первом месте идет "Динамо" (12 очков), далее расположились "Зенит", "Локомотив" и "Рубин" (по 11 очков), "Сочи" с ЦСКА (по девять) и "Нижний Новгород" со "Спартаком" (по семь). Матчи следующего шестого тура Премьер-лиги были перенесены по просьбе сборной, и пройдут они не на выходных, а в четверг и пятницу. Нас ждет сразу два матча с приставкой "супер": "Динамо" - "Локомотив" и "Зенит" - ЦСКА.

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