Матч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за массовой драки

Игра третьего тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Марселем" была приостановлена во втором тайме при счете 1:0 в пользу хозяев.

Еще до перерыва болельщики "Ниццы" начали бросать в игроков гостевой команды бутылки и другие предметы. На 75-й минуте нервы не выдержали у полузащитника "Марселя" Димитри Пайета, который бросил бутылку обратно на трибуну. Это привело к тому, что болельщики хозяев стали выбегать на поле и началась массовая драка.

Несколько футболистов "Марселя", в частности, Бубакар Камара, Пап Гуйе и Маттео Гендузи, бросились навстречу толпе, намереваясь защитить Пайета. Во время потасовки главный тренер "провансальцев" Хорхе Сампаоли активно кричал что-то одному их фанатов хотел прорваться к нему, но его еле сдержали.

В результате обе команды ушли в раздевалки, а президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер отправился успокаивать болельщиков, которые спустя несколько минут покинули газон.