Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Накануне Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг организации. В топ-10 свои позиции сохранили Даниил Медведев (третье место) и Андрей Рублев (седьмое).

Сложно сказать, кто из наших двух сильнейших игроков сейчас в лучшей форме. С одной стороны - Медведев и Рублев не слишком успешно выступили на Уимблдоне и одиночном разряде Олимпиады, с другой - Даниил недавно завоевал титул в Торонто, а Андрей добрался до финала соревнований в Цинциннати.

К слову, в полуфинале в Цинциннати Рублев впервые в карьере победил Даниила и получил шанс взять трофей. Однако в решающей встрече россиянин не смог ничего противопоставить олимпийскому чемпиону Александру Звереву из Германии - 2:6, 3:6.

Вообще Зверев - самый неудобный соперник для Рублева. Во всех пяти матчах Андрей терпел неудачу и не взял у своего друга ни одного сета. По словам россиянина, дело не в игре, а в психологии.

- Когда уступаешь кому-то матч за матчем, тяжело поверить в себя. Некоторые поражения были слишком легкими, встречи проходили намного проще, чем должны были. На тренировках у нас всегда упорные сеты, мы выступаем на одном уровне. Так что дело здесь не в игре, а в психологии, - отметил Андрей.

Возвращаясь к рейтингу ATP, добавим, что лидерство в нем по-прежнему сохраняет Новак Джокович (Сербия). Далее в топ-10 идут: Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Андрей Рублев (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Роджер Федерер (Швейцария) и Денис Шаповалов (Канада).