Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Новости

Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах 00:01
NASA перенесло выход в открытый космос из-за недомогания астронавта 23.08.2021
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии 23.08.2021
Путин и Лукашенко обсудили Афганистан после саммита ОДКБ 23.08.2021
Турцию в 2021 году посетили более 1,5 миллиона россиян 23.08.2021
Спасатели эвакуировали пятнадцать туристов в горах Дагестана 23.08.2021
В Одессе полиция задержала американца в майке с надписью Russia 23.08.2021
Британия и Канада планируют предложить ввести санкции против Афганистана 23.08.2021
В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста 23.08.2021
Нурмагомедов извинился за отказ комментировать ситуацию в Афганистане 23.08.2021
В аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар 23.08.2021
Женская сборная РФ по волейболу уступила Бельгии, ведя 2-0 по сетам 23.08.2021
"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека 23.08.2021
Эксперт оценил суммарные затраты на разовые выплаты пенсионерам 23.08.2021
США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек 23.08.2021
В озере под Мурманском нашли истребитель, сбитый в 1941 году 23.08.2021
Климатолог спрогнозировал последствия глобального потепления 23.08.2021
Косачеву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы деда 23.08.2021
СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления 23.08.2021
Петербуржец научился заряжать телефон от рюкзака при ходьбе 23.08.2021
Супермен станет гомосексуалистом 23.08.2021
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 23.08.2021
Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА 23.08.2021
Скарлетт Йоханссон обвинила Disney в женоненавистничестве 23.08.2021
В Киргизии в результате ДТП погибли 9 человек 23.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 22:48
Рубрика: Спорт

Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8542)
Накануне Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг организации. В топ-10 свои позиции сохранили Даниил Медведев (третье место) и Андрей Рублев (седьмое).
Даниил Медведев. Фото: Люк Хемер/ РИА Новости Даниил Медведев. Фото: Люк Хемер/ РИА Новости
Даниил Медведев. Фото: Люк Хемер/ РИА Новости

Сложно сказать, кто из наших двух сильнейших игроков сейчас в лучшей форме. С одной стороны - Медведев и Рублев не слишком успешно выступили на Уимблдоне и одиночном разряде Олимпиады, с другой - Даниил недавно завоевал титул в Торонто, а Андрей добрался до финала соревнований в Цинциннати.

Фото: Glyn KIRK / AFP
Теннисистка Елена Веснина не сыграет на US Open

К слову, в полуфинале в Цинциннати Рублев впервые в карьере победил Даниила и получил шанс взять трофей. Однако в решающей встрече россиянин не смог ничего противопоставить олимпийскому чемпиону Александру Звереву из Германии - 2:6, 3:6.

Вообще Зверев - самый неудобный соперник для Рублева. Во всех пяти матчах Андрей терпел неудачу и не взял у своего друга ни одного сета. По словам россиянина, дело не в игре, а в психологии.

- Когда уступаешь кому-то матч за матчем, тяжело поверить в себя. Некоторые поражения были слишком легкими, встречи проходили намного проще, чем должны были. На тренировках у нас всегда упорные сеты, мы выступаем на одном уровне. Так что дело здесь не в игре, а в психологии, - отметил Андрей.

Возвращаясь к рейтингу ATP, добавим, что лидерство в нем по-прежнему сохраняет Новак Джокович (Сербия). Далее в топ-10 идут: Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Андрей Рублев (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Роджер Федерер (Швейцария) и Денис Шаповалов (Канада).

Спорт Теннис