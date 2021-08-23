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23.08.2021 22:42
Рубрика: Спорт

Назван состав футбольной сборной на ближайшие матчи

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8542)
Тренерский штаб сборной России по футболу определился с окончательной заявкой на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

По сравнению с расширенным списком, представленным на прошлой неделе, в составе произошли четыре изменения: не попали в заявку Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Денис Макаров ("Динамо") и Сергей Терехов ("Сочи").

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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- Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах выходил только на замену. Как и у Дмитрия, должной игровой практики нет у Кудряшова. Макаров хорошо использует отведенные ему минуты в "Динамо", но мы решили дать ему больше времени, чтобы освоиться в новом клубе. Что касается Терехова, то, к сожалению, он получил травму. Вместо него приглашен Сергей Петров, - прокомментировал свой выбор главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Всего в списке Карпина значатся 29 футболистов, из которых пятеро - вратари. Речь о Маринато Гилерме ("Локомотив"), Александре Максименко ("Спартак"), Юрие Дюпине ("Рубин"), Сергее Песьякове ("Ростов") и Андрее Луневе ("Байер"). Напомним, что Лунев изначально не был вызван в сборную, но спустя несколько дней после объявления расширенного списка он все же был приглашен в команду, хотя после перехода в "Байер" он не провел за клуб из Леверкузена ни одной встречи.

Как сообщается на официальном сайте РФС, в составе сборной возможны изменения. Возможно, они последуют по итогам шестого тура Премьер-лиги, матчи которого пройдут в середине этой недели.

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