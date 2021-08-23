Павлюченкова поднялась на 15-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
В понедельник WTA опубликовала обновленный рейтинг. Его продолжает возглавлять представительница Австралии Эшли Барти. На вторую позицию поднялась теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, опередившая японку Наоми Осаку.
Также в топ-10 Барбора Крейчикова из Чехии опередила испанку Гарбинье Мугурусу и вышла на девятое место.
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку. Неделю назад она занимала 17-ю позицию. В первую сотню рейтинга входят еще 8 представительниц России.
Рейтинг WTA на 23 августа:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 185 очков;
- 2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) - 7 010;
- 3 (2). Наоми Осака (Япония) - 6 666…
- 15 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 420...
- 27 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 2 335...
- 31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 040...
- 34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 866...
- 52 (51). Людмила Самсонова (Россия) - 1 391...
- 78 (80). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 004...
- 83 (81). Анна Блинкова (Россия) - 954...
- 88 (89). Варвара Грачева (Россия) - 896;
- 89 (87). Анастасия Потапова (Россия) - 895.