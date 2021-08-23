Павлюченкова поднялась на 15-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

В понедельник WTA опубликовала обновленный рейтинг. Его продолжает возглавлять представительница Австралии Эшли Барти. На вторую позицию поднялась теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, опередившая японку Наоми Осаку.

Также в топ-10 Барбора Крейчикова из Чехии опередила испанку Гарбинье Мугурусу и вышла на девятое место.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку. Неделю назад она занимала 17-ю позицию. В первую сотню рейтинга входят еще 8 представительниц России.

Рейтинг WTA на 23 августа: