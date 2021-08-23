Спортсмены из 21 страны участвовали в розыгрыше Кубка президента ФИАС

Сложные времена, очевидные трудности передвижения по миру. А Кубок президента Международной федерации самбо (ФИАС) не просто состоялся. Питерский турнир прошел с большим успехом с участием самбистов из 21 страны.

И среди них не только наши близкие соседи, но и спортсмены из Венесуэлы, Греции, Ирана, Камеруна, Южной Кореи, Марокко, США, Франции... По всему чувствуется, что этот популярный на всех пяти континентах вид спорта не зря получил перед Играми-2020 полноценное олимпийское признание.

Приятно и иное. Не избалованные денежными призами самбисты разыграли, редчайший случай, крупные для скромняги-самбо призовые. Каждый из победителей в семи весовых категориях получил по 10 тысяч долларов, обладатели "серебра" - 7 тысяч, а третьи призеры - 5 тысяч долларов.

На высшую ступень пьедестала поднимались самбисты трех стран. Отметим успех Вахтанга Чидрашвили из Грузии (вес до 58 кг), грека Саввы Каракизиди ( до 64 кг) и пяти россиян. Среди них выделяется знаменитый и, пожалуй, один из самых титулованных самбистов мира 33-летний Артем Осипенко в весе свыше 98 кг. Он восьмикратный чемпион мира: первый титул завоевал еще в 2010-м, многократный победитель первенств Европы и обладатель "золота" I Европейских игр. Артем - из Брянска, и он на все предложения переехать в города покрупнее неизменно отвечает отказом. Теперь сбудется мечта многих поколений наших самбистов. Близок день, когда они смогут побороться и за олимпийские награды.