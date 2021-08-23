Смолов принес победу "Локомотиву", оформив дубль в ворота "Краснодара"

Московский "Локомотив" принимал "Краснодар" в центральном матче пятого тура чемпионата России. Благодаря дублю Федора Смолова хозяева одержали важнейшую победу (2:1) и продолжают участвовать в гонке за лидерство.

Три года назад Смолов перешел в стан "железнодорожников" как раз из "Краснодара". Тогда казалось, что столичный клуб провернул очень успешную для себя сделку, особенно перед стартом в групповой стадии Лиги чемпионов. Но адаптация Федора в новой команде затянулась, чему виной в том числе и травмы. Несмотря на три завоеванных трофея (дважды Кубок России и один раз Суперкубок), Смолов так и не вернулся на тот уровень, который он демонстрировал в прошлой команде.

Впрочем, вполне возможно, что нынешний сезон станет переломным для Федора. По крайней мере, на данный момент он однозначно лучший нападающий страны: в пяти турах девятка "Локомотива" забил пять мячей и заслуженно получил вызов в сборную на ключевые игры отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

- Смолов молодец, но я хотел бы поблагодарить всю команду, а также болельщиков. Сегодня у нас была стопроцентная самоотдача. Я видел, что у ребят есть дух, настрой. Хотелось бы продолжить в том же духе. У нас плотный график, много сборников, надо как-то справиться с данной ситуацией. Думаю, мы прибегнем к ротации, - отметил рулевой "железнодорожников" Марко Николич.

Лучший старт за последние 18 лет выдало "Динамо", одержавшее четыре победы в пяти матчах. На выходных "бело-голубые" отправились на выезд в Екатеринбург, где их ждал "Урал". В последний момент стало известно, что игра могла и вовсе не состояться из-за вспышки коронавируса в стане хозяев.

Руководству Премьер-лиги пришлось выступить с заявлением за несколько часов до начала встречи, в котором говорилось, что все последние тесты на инфекцию у футболистов уральского клуба дали отрицательный результат и что никаких причин переносить матч нет.

Как это часто бывало по ходу прошлого сезона, победу "Динамо" принесли связка Арсен Захарян - Константин Тюкавин: первый отдал голевой пас, второй поразил ворота соперника. Напомним, что Захарян и Тюкавин вызваны в сборную России на важнейшие сентябрьские матчи. И такая игра молодых ребят должна радовать не только болельщиков "бело-голубых", но и национальной команды.

Смолов отличился пять раз со старта чемпионата. За весь прошлый сезон в первенстве он забил лишь семь мячей

Справедливости ради, большую часть встречи "Динамо" провело в большинстве после удаления Эрика Бикфалви. Румын умудрился получить две желтые карточки за одну минуту и серьезно подвел своих партнеров. Впрочем, по словам главного тренера москвичей Сандро Шварца, и без удаления его подопечные владели преимуществом.

- Мы были лучше на протяжении всех 90 минут. Красная карточка Бикфалви лишь укрепила наше преимущество. Единственное, чего не хватило, - второго гола. Это позволило бы успокоить ситуацию, но я в любом случае счастлив, - отметил Шварц.

В очередной раз разочаровал своих болельщиков "Спартак": "красно-белые" упустили победу в выездном матче против "Арсенала" (1:1) и расположились на восьмой строчке в таблице.

Старт сезона спартаковцы провалили. Две победы в семи встречах во всех турнирах, вылет из квалификации Лиги чемпионов, постоянные скандалы вокруг клуба, критика со стороны фанатов в адрес игроков - все это уместилось в один месяц.

Ощущение, что нервы сдают даже у Руя Витории. Несмотря на всю ту обстановку, в которой находится клуб, португалец всегда был спокоен. Но после матча с "Арсеналом" Витория впервые отметился резкими заявлениями.

- Не все так гладко, как мне бы хотелось. Однако я в такой ситуации первый, кто будет двигаться вперед, и возьму с собой футболистов, которые разделяют мои взгляды. Кто их не разделяет, тем здесь не место, - признался Витория.

Много достается в последнее время Александру Соболеву. Форвард и правда находится не в лучшей форме, о чем он уже несколько раз говорил в интервью. А накануне Соболев и вовсе обратился к болельщикам "Спартака", отметив, что в команде нет равнодушных.

- Да, сейчас не лучшая ситуация, я все прекрасно понимаю. Я не показываю игру, которую могу демонстрировать и которую хотят видеть. Думаете, мы не переживаем? Прихожу домой, а жена с ребенком меня не узнают. Могу вам сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя, но бывают такие отрезки, - написал Соболев в "Инстаграме".

Статистика

ЦСКА - "Ахмат" - 2:0.

Голы: Яковлев, 71, Эджуке, 75.

"Арсенал" - "Спартак" - 1:1.

Голы: Хлусевич, 82 - Понсе, 76.

"Урал" - "Динамо" - 0:1.

Гол: Тюкавин, 19.

"Уфа" - "Зенит" - 1:1.

Голы: Агаларов, 73 - Малком, 10.

"Крылья Советов" - "Сочи" - 1:0.

Гол: Сергеев, 33.

"Локомотив" - "Краснодар" - 2:1.

Голы: Смолов, 7, 33 - Кордоба, 71.

"Нижний Новгород" - "Ростов" - 1:2.

Голы: Осипенко, 3 - автогол - Хашимото, 36, Комличенко, 89.

"Химки" - "Рубин" - 1:1.

Голы: Глушаков, 16 - Йевтич, 30.