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23.08.2021 12:57
Рубрика: Спорт

Решение о недоигранном матче "Ницца" - "Марсель" будет принято в среду

Текст: Максим Домчев
Решение о недоигранном матче третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" будет принято 25 августа. На 75-й минуте встречи болельщики хозяев устроили беспорядки, прорвавшись на поле.

По ходу встречи местные болельщики бросали пластиковые бутылки в игроков "Марселя". Один из игроков гостей Димитри Пайет во втором тайме в ответ кинул бутылку обратно в сектор. Это вызвало гневную реакцию поклонников "Ниццы", прорвавшихся на поле.

Фото: AFP/Valery HACHE
"Марселю" присудят техническое поражение за отказ возобновить матч с "Ниццей"

В результате произошла стычка, в которой приняли участие игроки обеих команд, болельщики и стюарды. Матч был прерван на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу "Ниццы", игроки отправились в раздевалку. Через полтора часа было предложено возобновить встречу, однако "Марсель" из-за опасений за безопасность игроков отказался выходить на поле.

Более того, в понедельник стало известно, что Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес получили травмы в результате стычки.

Как сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции, инциденты в этом матче будут рассмотрены в среду. По данным AFP, прокуратура начала расследование по событиям во время этого поединка.

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