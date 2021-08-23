Решение о недоигранном матче "Ницца" - "Марсель" будет принято в среду

По ходу встречи местные болельщики бросали пластиковые бутылки в игроков "Марселя". Один из игроков гостей Димитри Пайет во втором тайме в ответ кинул бутылку обратно в сектор. Это вызвало гневную реакцию поклонников "Ниццы", прорвавшихся на поле.

В результате произошла стычка, в которой приняли участие игроки обеих команд, болельщики и стюарды. Матч был прерван на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу "Ниццы", игроки отправились в раздевалку. Через полтора часа было предложено возобновить встречу, однако "Марсель" из-за опасений за безопасность игроков отказался выходить на поле.

Более того, в понедельник стало известно, что Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес получили травмы в результате стычки.

Как сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции, инциденты в этом матче будут рассмотрены в среду. По данным AFP, прокуратура начала расследование по событиям во время этого поединка.