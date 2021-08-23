Три футболиста "Марселя" пострадали в результате беспорядков в матче против "Ниццы"

По итогам беспорядков, произошедших во время матча чемпионата Франции по футболу "Ницца" - "Марсель", пострадали три игрока гостей.

Встреча между этими командами не была доиграна после того, как на поле выскочили болельщики "Ниццы". При счете 1:0 в пользу хозяев игрок "Марселя" Димитри Пайет кинул в сторону трибун брошенную в него бутылку.

В итоге на поле выскочили недовольные болельщики "Ниццы", матч был прерван, а позже гости отказались вновь выйти на поле. В итоге судьба встречи решится позже.

По данным RMC, в ходе беспорядков три игрока гостей получили повреждения. Это Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес.