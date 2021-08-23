В Канаде стартовал женский ЧМ по хоккею

В канадском Калгари стартовал женский чемпионат мира по хоккею. Минувшей ночью сборная России провела уже второй матч на групповом этапе турнира - против хозяек льда. Результат этой встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

А начала наша команда выступление на ЧМ-2021 с победы над командой Швейцарии - 3:1. Соперницы открыли счет в первом периоде, но россиянки переломили ход игры. Во втором периоде отличились Валерия Павлова и Виктория Кулишова, а в концовке третьей 20-минутки точным броском отметилась Мария Баталова.

- Нужно успокоиться, - прокомментировал главный тренер Евгений Бобарико. - Игра со Швейцарией стала первой на этом чемпионате мира. В составе сборной очень много дебютантов, из-за чего была нервозность, ненужное волнение. Мы успокоились и от игры к игре будем прибавлять.

Отметим, что для швейцарок это второе поражение. Ранее они уступили команде США - 0:3. А Канада стартовала с победы над Финляндией - 5:3.