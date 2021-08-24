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24.08.2021 21:09
Рубрика: Спорт

Бердыев возглавил "Кайрат" после двух лет без работы

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Туркменский специалист Курбан Бердыев стал главным тренером казахстанского "Кайрата". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В последнее время наставники алмаатинской команды сменялись быстро. В июне пост покинул Алексей Шпилевский, а сменивший его Кирилл Кекер ушел в отставку после недавнего поражения "Кайрата" армянскому "Алашкерту" в квалификации Лиги Европы.

Фото: скриншот Andrew Jones / youtube
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Кстати, Бердыев уже работал в "Кайрате": в 1991-1993 годах в качестве тренера и в 1994-1995 годах в качестве наставника команды. Последним местом работы до возвращения в "Кайрат" у Курбана Бекиевича был казанский "Рубин". Кроме того, с 2014 по 2017 год Бердыев трудился в "Ростове".

С "Рубином" Бердыев дважды становился чемпионом России (2008, 2009). Кроме того, в 2009 году Российский футбольный союз признал туркменского специалиста тренером года.

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