ФХР не планирует назначать иностранца на пост главного тренера сборной РФ

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, какие изменения могут произойти в тренерском штабе сборной России по хоккею перед Олимпиадой 2022 года.

В частности, в интервью "Спорт-Экспрессу", он ответил на вопрос, может ли в будущем сборную России возглавить наставник омского "Авангарда" Боб Хартли, который в минувшем сезоне КХЛ привел команду к победе.

"Хартли и в НХЛ не был худшим, выиграв Кубок Стэнли с "Колорадо". Я его очень хорошо знаю. Но на сегодняшнем этапе не допускаю, что какой-нибудь иностранец возглавит сборную. На Олимпиаде надеемся на своих тренеров. Насчет будущего не хотел бы загадывать", - сказал Третьяк.

Также глава ФХР рассказал о том, что в тренерский штаб может войти Сергей Гончар, который как хоккеист и тренер становился обладателем Кубка Стэнли с "Питтсбургом".

"Кандидатура очень хорошая. Мы ее имеем в виду. Будет Сергей свободен от обязательств перед каким-нибудь клубом НХЛ - договориться с ним окажется легче. Но всех секретов пока рассказывать не стану - будем действовать по ситуации. К октябрю - ноябрю точно определимся", - сказал Третьяк.