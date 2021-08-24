Курбан Бердыев возглавил "Кайрат"

Известный тренер Курбан Бердыев стал главным тренером казахстанского футбольного клуба "Кайрат".

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с Бердыевым подписан до конца нынешнего года. При этом в договоре есть пункт о продлении соглашения еще на два года.

Бердыев уже возглавлял этот клуб с 1994-го по 1995-й годы. В России этот специалист известен по работе в "Рубине" и "Ростове". С казанским клубом Бердыев дважды завоевывал титул чемпиона России.

По данным СМИ, после ухода Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России Бердыев являлся одним из претендентов кресло наставника национальной команды.