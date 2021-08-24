Курбан Бердыев возглавил "Кайрат"

Новости

Путин: У России есть эффективные возможности обеспечить свою безопасность 18:33
Рабочий погиб при обрыве троса люльки на улице 800-летия Москвы 18:24
Путин: Вакцинация - главное оружие от COVID, но принуждать к ней нельзя 18:24
В ПФР объяснили, как получать пенсию тем, кто живет за границей 18:23
Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина 18:14
Путин: Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане 18:12
Регионы получат еще 24 млрд рублей на лесоохрану 18:07
Собянин: Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 18:05
Путин поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год 17:56
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева 17:55
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости среди инвалидов 17:53
Путин внесет свои предложения в программу ЕР 17:48
Центр Чумакова испытывает комбинированную вакцину от COVID и гриппа 17:47
Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа 17:41
В ПФР напомнили о новом виде "детской" социальной пенсии 17:38
Во Франции найден самый большой клад артефактов бронзового века 17:38
В Москве начался съезд "Единой России" 17:35
Начальник штаба ОДКБ обсудил военные новинки с коллегами на "Армии-2021" 17:35
В Реутове задержана санитарка, издевавшаяся над стариками 17:30
В России разрабатывают антитела для борьбы со всеми штаммами коронавируса 17:20
Захарова: Участие в "Крымской платформе" - посягательство на целостность РФ 17:14
Промес и Мозес восстановились после травм 17:08
У вожатых детского лагеря под Ярославлем нашли COVID-19 16:52
Патрушев: Запад может строить лишь нежизнеспособные режимы, как в Афганистане 16:46
Житель Ирландии обнаружил кольчугу времен норманнского вторжения 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 17:53
Рубрика: Спорт

Курбан Бердыев возглавил "Кайрат"

Текст: Максим Домчев
Известный тренер Курбан Бердыев стал главным тренером казахстанского футбольного клуба "Кайрат".
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Боярский выступил против назначения Бердыева на пост главного тренера сборной России

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с Бердыевым подписан до конца нынешнего года. При этом в договоре есть пункт о продлении соглашения еще на два года.

Бердыев уже возглавлял этот клуб с 1994-го по 1995-й годы. В России этот специалист известен по работе в "Рубине" и "Ростове". С казанским клубом Бердыев дважды завоевывал титул чемпиона России.

По данным СМИ, после ухода Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России Бердыев являлся одним из претендентов кресло наставника национальной команды.

Спорт Футбол Игроки и тренеры