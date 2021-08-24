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24.08.2021 15:06
Рубрика: Спорт

Мбаппе назвал себя звездой

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе в интервью высказался о своем статусе, отметив, что считает себя звездой.
Фото: AP Photo/Daniel Cole Фото: AP Photo/Daniel Cole
Фото: AP Photo/Daniel Cole

"Считаю ли я себя звездой? Да. Если твое лицо встречается по всему миру, то ты звезда. Быть звездой - это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других", - заявил француз в интервью изданию Esquire.

Фото: EPA
Один из лидеров "ПСЖ" Килиан Мбаппе задумался об уходе из клуба

Он отметил, что статус звезды все равно не дает ему каких-то послаблений со стороны партнеров и соперников. Также он добавил, что партнеры по команде не должны быть друзьями для того, чтобы вместе выходить на поле и побеждать.

Мбаппе также признался, что он восхищен Криштиану Роналду и Лионелем Месси, которые на протяжении более десяти лет показывают выдающуюся игру, нарушая все законы статистики.

"Я смотрю матчи других великих игроков, чтобы видеть, что они делают на поле. Я знаю, как это сделать, но может ли кто-то другой это повторить? И на меня тоже смотрят другие футболисты, и подобное подталкивает к повышению уровня игры", - сказал Мбаппе.

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