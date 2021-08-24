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24.08.2021 15:39
Рубрика: Спорт

Бой Хамитова против Пираева пройдет в WOW ARENA в Красной Поляне

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
24 сентября в сочинской игорной зоне "Красная Поляна" состоится международный турнир по смешанным единоборствам AMC FIGHT NIGHTS. В главном поединке вечера встретятся Куат Хамитов и Мариф Пираев.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

В клетке развлекательно-спортивной площадки пройдет десять увлекательных поединков, участниками которых станут: Куат Хамитов, Мариф Пираев, Григорий Пономарев, Шамиль Газиев, Олег Косинов и многие другие.

Фото: Олег Сергеев
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Главное событие турнира - поединок в легком весе между любимцем казахстанскои? публики Куатом Хамитовым и эксцентричным российским бойцом Марифом Пираевым. У бойцов практически одинаковый рост (175 и 173 сантиметра соответственно), но есть существенная разница в возрасте: 33?летний Найман старше Пираньи на пять лет.

Мариф Пираев - Пиранья: 28-летний боец родом из Дагестана, личный рекорд которого (26-4-1). Последний раз выходил в клетку в июле на турнире HFC MMA, где победил Никиту Солонина удушающим приемом в первом раунде. Соперник россиянина - Куат Хамитов - НАЙМАН (21-7-1) имеет серию из трех побед подряд, которые закончились досрочно. За свою карьеру казахстанец провел 29 боев, выиграл 21 из них. В последнем из них, прошедшем в июне в Атырау, он в первом раунде болевым приемом одолел украинца Романа Головинова.

Еще один яркий поединок турнира - финал Гран-при супертяжеловесов "БОЛЬШЕ - КРУЧЕ", где встретится ученик Федора Емельяненко - Григорий Пономарев и гигант из Дагестана - Шамиль Газиев.

25-летнии? Григории? Пономарев из FEDOR TEAM (2-0-0) дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в декабре прошлого года, нокаутировав менее чем за две минуты опытного казахстанского бои?ца Шахмарала Джеписова. Атлет по прозвищу Гризли имеет прекрасные антропометрические данные (рост 197 сантиметров, вес 135 килограммов), богатырскую мощь и первоклассную технику смешанных единоборств. Свой последний бой провел против Тимофея Мишева 16 марта 2021 года, победив нокаутом в первом раунде.

Соперником Григория в финале Гран-при станет Шамиль Газиев (рост 195 сантиметров, вес 130 килограммов) - ученик Абдулманапа Нурмагомедова, ныне представляющий команду KHK Dagestan. Шамиль идет на серии из четырех досрочных побед (5-0-0). Бой, который пройдет 24 сентября в WOW ARENA, можно назвать реваншем. В 2018 году Шамиль Газиев и Григорий Пономарев уже встречались в финале молодежного чемпионата мира. Тогда победу одержал решением судей Григорий Пономарев.

Кроме того, в международном турнире примет участие Олег Косинов, победитель первенства России и Европы по ушу-саньда, победитель первенства России по рукопашному бою и обладатель других громких спортивных побед. 25-летний боец из Воронежа идет на серии из трех побед (10-5). Последний раз Косинов выходил в октагон в июле текущего года на турнире EFC-6, победив Александра Швабского болевым приемом в первом раунде. В активе Олега Косинова 10 побед в 15 боях.

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