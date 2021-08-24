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24.08.2021 12:49
Рубрика: Спорт

РФС выступил с заявлением по поводу лимита на легионеров

Текст: Максим Домчев
В понедельник прошло собрание клубов РПЛ, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров. После этого в СМИ появилось немало публикаций, в РФС приняли решение публично прояснить ряд моментов.

Там отметили, что прошедшее в РПЛ совещательное собрание клубов прошло в формате обмена мнениями без каких-либо официальных голосований. Само же голосование по предлагаемым реформам пройдет 31 августа, после чего позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются министерством спорта РФ", - говорится в заявлении на сайте РФС.

В организации подчеркнули, что российскому футболу нужны изменения и в ходе дискуссии предлагается выбрать наилучший вариант по всем обсуждаемым вопросам.

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