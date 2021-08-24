РФС выступил с заявлением по поводу лимита на легионеров

Там отметили, что прошедшее в РПЛ совещательное собрание клубов прошло в формате обмена мнениями без каких-либо официальных голосований. Само же голосование по предлагаемым реформам пройдет 31 августа, после чего позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС.

"Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются министерством спорта РФ", - говорится в заявлении на сайте РФС.

В организации подчеркнули, что российскому футболу нужны изменения и в ходе дискуссии предлагается выбрать наилучший вариант по всем обсуждаемым вопросам.