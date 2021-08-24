Роналду намерен перейти в "Манчестер Сити" в это трансферное окно

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду до 31 августа намерен перейти в английский клуб "Манчестер Сити". Об этом сообщает популярное издание L'Equipe со ссылкой на собственный источник.

Именно поэтому в стартовом матче чемпионата Италии против "Удинезе" 36-летний лидер атак "Ювентуса" начал на скамейке запасных. После матча стало известно, что об этом попросил сам футболист, который намерен сменить клуб.

В "Ювентус" Роналду перешел в 2018 году, заключив контракт до 2022 года. В прошлом сезоне португалец в Серии А забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.