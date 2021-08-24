Российские волейболистки на ЧЕ выступают с достойными результатами

Женская сборная России на проходящем сразу в четырех странах Старого Света чемпионате Европы выступает фактически вторым, молодежным составом, но пока результаты вполне достойные - выиграли у Франции (3:1), Азербайджана (3:0), а затем девушки потерпели очень обидное поражение от Бельгии в третьем туре (2:3).

Россиянки молодежным составом в столице Сербии Белграде на равных конкурируют с лучшими командами Старого Света. Фото: cev.eu

В играх группы "А" предварительного этапа в Белграде (Сербия) выступаем в следующем составе: связующие - Евгения Старцева, Полина Матвеева, диагональная нападающая - Анна Лазарева, блокирующие - Юлия Бровкина, Екатерина Енина, Елизавета Котова, доигровщики - Ирина Капустина, Татьяна Кадочкина, Ксения Смирнова, Арина Федоровцева, либеро - Тамара Зайцева, Дарья Пилипенко.

Для выхода в плей-офф нужно в группе занять место не ниже четвертого, а с этим подопечные главного тренера итальянского специалиста Серджо Бузато, безусловно, справятся. Абсолютно по объективным причинам, связанным с усталостью основных игроков после Олимпиады, в Белграде на континентальном турнире по согласованию тренерского штаба с руководством федерации волейбола в составе российской команды нет диагональной нападающей Наталии Гончаровой, блокирующих Ирины Фетисовой, Ирины Королевой, либеро Анны Подкопаевой, доигровщика Ирины Воронковой.

Победы россиянок над Францией и Азербайджаном были предсказуемыми, а вот перед матчем с Бельгией фаворитом скорее считался наш соперник - это весьма крепкая сборная с классными игроками разных амплуа.

С Бельгией наши выиграли два сета, повели 2:0 по партиям, отлично подавала молодая Арина Федоровцева, но после все же сказался класс опытной бельгийской команды, нашедшей в себе резервы переломить ход матча. Поражение потерпели обидное, но вовсе не критичное.

"Бельгия солидная команда, девушки из этой страны в любой ситуации не опускают руки, - сказала наша основная связующая Евгения Старцева. - Соперник хотел выиграть! Мы это знали, но, к сожалению, в третьем сете стали допускать ошибки, не справлялись с приемом. Обидно за концовку четвертой партии: последние мячи проиграли на приеме. Ну а тай-брейк пятой партии - это всегда лотерея. В ней, к большому сожалению, победили не мы".