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24.08.2021 21:00
Рубрика: Спорт

Семь россиян примут участие в квалификации US Open

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке опубликовали сетку квалификационного раунда в мужском и женском одиночных разрядах.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В отборе среди мужчин сыграет лишь один россиянин - Евгений Донской. Если точнее, он уже накануне провел свой матч против представителя Индии Рамкумара Раманатана. Результат этой встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Фото: Glyn KIRK / AFP
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Напомним, что Донской ранее уже выступал в основной сетке US Open. Наивысшего достижения он добился в 2013 году, когда ему удалось добраться до третьего раунда. Что касается женской части сетки, то в квалификации примут участие сразу шесть россиянок, две из которых - Наталья Вихлянцева и Анна Калинская - встретятся друг с другом. В то же время Виталия Дьяченко сыграет с Мари Бенуа (Бельгия), Марина Мельникова с Мэнди Минеллой (Люксембург), Валерия Савиных с Кристиной Плишковой (Чехия), Камилла Рахимова с Лизетт Кабрерой (Австралия).

Между тем организаторы US Open поделились подробностями денежного вознаграждения игроков. Общий призовой фонд соревнований, которые пройдут с 30 августа по 12 сентября, составит 57,5 миллиона долларов, что является историческим рекордом.

При этом теннисисты, пробившиеся в полуфиналы в одиночке, получат меньше бонусов, чем в 2020 году (675 тысяч против 800 тысяч). Та же тенденция наблюдается и у финалистов с победителями турнира.

При этом теннисисты, прошедшие в полуфиналы в одиночном разряде, получат меньше призовых, нежели в 2020 году. Полуфиналисты US Open-2020 получили $ 800 тыс., в то время как будущие полуфиналисты турнира получат $ 675 тыс. Та же тенденция наблюдается и у финалистов (1,25 миллиона против 1,5), и у победителей (2,5 миллиона против 3).

Спорт Теннис