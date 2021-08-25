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25.08.2021 00:01
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл второй матч на турнире в Челябинске

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
В Москве в среду стартует один из самых статусных предсезонных хоккейных турниров, Кубок мэра, в котором сыграют столичные ЦСКА, "Динамо", "Спартак", подмосковный "Витязь", хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В эти дни проходят еще два представительных турнира. На Кубке губернатора Челябинской области второе поражение потерпел ярославский "Локомотив", уступивший по буллитам екатеринбургскому "Автомобилисту" 1:2. Накануне "Локо" крупно уступил хозяевам льда, "Трактору", - 0:3. Вчерашний матч "Трактора" и "Сибири" завершился после подписания этого номера "РГ" в печать.

Также в Питере во вторник стартовал Турнир имени Пучкова. Там помимо СКА заявлены омский "Авангард", нижегородское "Торпедо", череповецкая "Северсталь" и "Сочи". Результаты первых матчей стали известны уже поздно вечером.

Опубликован календарь хоккейной сборной на ЧМ-2022
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