"Локомотив" проиграл второй матч на турнире в Челябинске

В Москве в среду стартует один из самых статусных предсезонных хоккейных турниров, Кубок мэра, в котором сыграют столичные ЦСКА, "Динамо", "Спартак", подмосковный "Витязь", хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь".
Фото: РИА Новости
В эти дни проходят еще два представительных турнира. На Кубке губернатора Челябинской области второе поражение потерпел ярославский "Локомотив", уступивший по буллитам екатеринбургскому "Автомобилисту" 1:2. Накануне "Локо" крупно уступил хозяевам льда, "Трактору", - 0:3. Вчерашний матч "Трактора" и "Сибири" завершился после подписания этого номера "РГ" в печать.
Также в Питере во вторник стартовал Турнир имени Пучкова. Там помимо СКА заявлены омский "Авангард", нижегородское "Торпедо", череповецкая "Северсталь" и "Сочи". Результаты первых матчей стали известны уже поздно вечером.
Спорт Хоккей Клубные турниры Спортивные организации Хоккейные клубы "Витязь" Спортивные организации Хоккейные клубы "Амур" Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы "Локомотив"