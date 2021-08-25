Наши девушки досрочно пробились в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Женская сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу, который проходит сразу в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Наша команда все матчи группового этапа проводит в Белграде. Накануне россиянки уступили Бельгии в пяти партиях - 2:3 (31:29; 25:21; 13:25; 22:25; 11:15). После двух побед это поражение стало для наших девушек первым на турнире, но оно не помешало нашим пробиться в 1/8 финала до окончания группового турнира. Это стало понятно после того, как бельгийки разгромили Боснию и Герцеговину - 3:0. Теперь наши гарантированно не выпадут из четверки сильнейших в группе "А", что дает право сыграть в плей-офф.

Ближайший матч россиянки проведут против лидера группы Сербии сегодня. А на следующий день наши девушки сыграют с Боснией.