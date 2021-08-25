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25.08.2021 18:53
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" не намерен препятствовать уходу Мбаппе

Текст: Максим Домчев
Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" не будет препятствовать переходу нападающего Килиана Мбаппе, если будут выполнены определенные условия.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Во вторник стало известно, что мадридский "Реал" обратился в "ПСЖ" с предложением о покупке нападающего Килиана Мбаппе. Первое предложение на сумму 160 миллионов евро парижане отклонили, но, как заявил спортивный директор клуба Леонардо, планов препятствовать переходу игрока в другой клуб у них.

Фото: AP Photo/Daniel Cole
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Но, как отметил Леонардо, есть определенные условия, которые должны быть выполнены.

Он заявил, что предложение "Реала" далеко от того, чтобы устроить "ПСЖ" и не соответствует реальной стоимости игрока.

"В свое время мы заплатили "Монако" за его переход больше и все еще должны часть денег за трансфер. Поэтому поступившее предложение недостаточно хорошее. Если игрок хочет уйти, он уйдет. Но это будет на наших условиях", - приводит слова Леонардо L'Equipe.

Ранее "Реал" заявлял о том, что 22-летний Мбаппе является приоритетной целью команды в нынешнее межсезонье.

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