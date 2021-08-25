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25.08.2021 21:10
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" отказался отпускать Килиана Мбаппе в Мадрид

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
Мадридский "Реал" не оставляет попыток заполучить Килиана Мбаппе. "Королевский клуб" сделал официальное предложение "ПСЖ" о покупке форварда, но получил отказ.
Килиан Мбаппе Фото: LOIC VENANCE / AFP Килиан Мбаппе Фото: LOIC VENANCE / AFP
Килиан Мбаппе Фото: LOIC VENANCE / AFP

По информации портала El Chiringuito, "Реал" готов заплатить 160 миллионов за игрока и обратился к парижанам с просьбой позволить начать переговоры с окружением Мбаппе. Однако "ПСЖ" не согласен отпускать одного из своих лидеров за такую сумму.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
"Реал" сделал предложение "ПСЖ" о покупке Мбаппе

Если откровенно, французский клуб находится в крайне невыгодной позиции. Контракт Килиана заканчивается всего через год, а подписывать новое соглашение футболист не хочет. Выходит, "ПСЖ" может заработать на уходе Мбаппе только этим летом, потому что в следующем году нападающий станет свободным агентом и бесплатно покинет команду. Понимают эти нюансы и в "Реале". Возможно, именно поэтому испанцы решили усилить давление на парижан за несколько дней до закрытия трансферного окна (31 августа).

Что примечательно - на днях Мбаппе дал интервью испанским СМИ, в котором среди прочего рассказал об отношениях с одноклубниками и своих дальнейших планах. Недавно во французской прессе проскочила информация, что Килиан перестал посещать общекомандные мероприятия, да и вообще мало общается с партнерами.

- Должны ли игроки быть друзьями? Нет. Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. Для побед не нужно каждый день ужинать с партнерами по команде, - считает Мбаппе.

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