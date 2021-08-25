Для меткого выстрела важна правильная стойка. В какую сторону смотрят стопы, под каким углом согнуты руки, как вложиться в оружие и нажать на спусковой крючок. От каждой мелочи зависит точность попадания по мишени.

Как быть, если ноги не слушаются, а рук, в буквальном смысле слова, нет? Главное - самостоятельно перезарядить ружье. Если научился этому, допустят до соревнований параспортсменов.

В Пензе их подготовкой занимается чемпион России, тренер и президент региональной федерации пулевой и стендовой стрельбы Вячеслав Аксенов. Десять лет назад он - ветеран боевых действий в Афганистане и профессиональный спортсмен по рукопашному бою, увлекся стендовой стрельбой. В армии был снайпером, а на гражданке, попробовав свои силы на спортивных стрельбах, загорелся создать стрелково-стендовый комплекс в родном городе. Долго искал партнеров и подбирал место, в результате построил стрельбище в чистом поле, присвоив улице, на которой стоит единственное строение, имя Шурави. Так моджахеды называли советских солдат, воевавших в Афганистане.

Сейчас на "Светлой поляне" под Пензой собираются не только ветераны боевых действий, которым здесь помогают пройти реабилитацию. На днях в Пензе разыграли один из этапов Кубка России по стендовой стрельбе, приехали более 100 спортсменов из разных регионов России. Регулярно стрельбой занимаются, пожалуй, только две группы - детская и людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы особые условия. Вячеслав Петрович возится с ребятами из чистого энтузиазма, отдает в их пользование площадку и личное время, патроны, мишени и экипировку, ищет спонсорскую помощь, сам сопровождает на соревнования. В сентябре с самым именитым своим воспитанником Андреем Петруниным они отправятся на чемпионат мира в Италию, где будут разыграны награды в дисциплине трап - это один из видов стендовой стрельбы.

- Спортсмен стреляет по тарелочкам, летящим из траншеи. Траектория движения случайная. Нужно сбить 25 тарелок, каждая из которых летит со скоростью 40 километров в час, - объясняет Андрей Петрунин.

Первый раз на стрельбище Андрей пришел случайно по приглашению общества инвалидов. С первого раза попал по тарелочке, и затянуло.

Нужно сбить 25 тарелок, летящих со скоростью 40 километров в час. Фото: из архива Вячеслава Аксенова и Андрея Петрунина

Инвалидность Андрей получил в 12 лет. Неудачно упал на даче, опухоль на позвоночнике, операция и инвалидная коляска на всю жизнь. В следующем году ему исполнится 30. Последние десять лет он плотно занимается стрельбой.

Совсем недавно трап включили в реестр видов спорта в России, до этого парастрелков, привозящих медали с престижных международных соревнований, на малой родине в упор не замечали чиновники от спорта. Все тренировки, сборы и выезды на соревнования - за собственный счет. А еще нужно пройти углубленное медицинское обследование, оформить визы.

После того как получил разрешение и обзавелся личным оружием, Андрей попал в сборную России по парастрельбе, где всего шесть человек и седьмой - в запасе. На Паралимпийские игры в Токио, к сожалению, не пробился, но усиленно готовится к чемпионату мира в Италии. Тренировки на родной "Светлой поляне" проходят два раза в неделю. На каждую нужно хотя бы 125 патронов. Стрельба, как и любой вид спорта, зависит от числа повторений: чем больше - тем лучше результат.

- Чтобы выполнить норматив кандидата в мастера спорта, нужно иметь как минимум 15 тысяч выстрелов в год, мастера - от 20 тысяч в год. Это колоссальная патронная нагрузка. В марте каждый патрон стоил 11 рублей, сейчас уже заказываем по 17, и это не предел. Говорят, цена дойдет до 20 рублей. Ажиотаж покупателей только усугубляет ситуацию, - говорит Вячеслав Аксенов. - Мои воспитанники переживают, что придется бросать стендовую стрельбу. Она превращается в слишком дорогой вид спорта. Тогда в России не будет и спортивных результатов.

Акцент

Где купить патроны

Некоторые эксперты связывают последний ценовой скачок с отложенным спросом в пандемию. Но патронные заводы не попали под локдаун, напротив, даже нарастили производство. Так, завод в Ульяновске, выпускающий около 20 видов гражданских патронов, по итогам 2020 года увеличил объемы производства на 95 процентов по сравнению с предыдущим. Здесь было выпущено более 300 миллионов патронов, это рекорд в новейшей истории предприятия.

Сами производители объясняют подорожание ростом цен на сырье. Свинец и цинк на мировых биржах за этот год подорожали на 25 процентов, медь - около 40, на треть - порох.