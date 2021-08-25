Какие спортсмены из Сибири выступят на Паралимпиаде в Токио

Во вторник в Токио начались XVI Паралимпийские летние игры. Российские спортсмены ждали их целых девять лет - в последний раз наши паралимпийцы выступали в 2012 году на Играх в Лондоне. Из регионов Западной Сибири самые представительные делегации у Омской области и Алтайского края - по шесть спортсменов.

Омичи поборются за медали в фехтовании, плавании, легкой атлетике и пулевой стрельбе.

- В этих видах у нас традиционно сильные спортсмены, - поясняет региональный министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. - Спасибо омскому центру паралимпийской и сурдлимпийской подготовки. Работа здесь построена так, что всегда есть шансы на победу в престижных турнирах. На счету омичей уже два десятка паралимпийских наград. Так что все основания для достойного выступления есть.

В состав паралимпийской сборной вошли фехтовальщики Александр Кузюков и Юлия Майя, легкоатлет Александр Работницкий, стрелок Оксана Березовская, пловчихи Елизавета Сидоренко и Вероника Медчаинова. Вместе с атлетами в Токио отправились два омских тренера и спортивный врач, так что профессиональное сопровождение им обеспечено.

Единственный минус - пандемия, которая в последние два года существенно сократила календарь международных соревнований и внесла в их организацию жесткие санитарные коррективы. Впрочем, подобное происходит не только в России, но и в других странах.

- Наши девушки, можно сказать, запрыгнули в последний вагон, - сообщила "РГ" тренер по плаванию Татьяна Бакшеева. - В сборную они попали, взяв медали на этапе Кубка мира по плаванию в Германии, который проходил в июне с участием более пятидесяти стран. И все оставшееся до Игр время усиленно тренировались. Настрой боевой. Задача минимум - попасть в число призеров.

По словам тренера, Елизавета Сидоренко и Вероника Медчаинова пребывают в хорошей форме. Лизу привели в бассейн в шестилетней. Несмотря на дефект рук, в спорте она уже двенадцать лет. Колясочница Вероника начала тренироваться совершеннолетней. Плавает она без помощи ног, но талант и упорство позволяют 26 летней спортсменке показывать блестящие результаты.

В Токио также отправился многократный чемпион мира в беге на средние дистанции Александр Работницкий. Еще одна омичка Оксана Березовская будет соревноваться в стрельбе.

- Меня очень вдохновил пример землячки, двукратной чемпионки Олимпиады в Токио Виталины Бацарашкиной. Постараюсь соответствовать, - пообещала спортсменка.

С сильнейшими спортсменами мира скрестят шпаги Александр Кузюков (участник Паралимпиады-2012) и Юлия Майя, имеющая опыт побед не только в фехтовании, но и плавании.

- То, что ребята с ограниченными возможностями приходят в спорт, - заслуга родителей, которые, не считаясь со временем, постоянно возят их на тренировки. Находят способы поддержать детей, которым занятия даются очень нелегко, - отмечает директор центра Сергей Ещенко. - А тренеры приводят их к победам. Сейчас все понимают уровень ответственности, хотят достойно выступить и привезти награды.

Алтайский край делегировал на Паралимпийские игры в Токио шестерых атлетов. Среди них - четверка пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата: Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин. Все они тренируются в Бийском спорткомплексе "Заря" у заслуженного тренера России Елены Соколовой.

Кроме того, в Японию полетят слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, а также известный алтайский бегун Юрий Клопцов, который выступит в качестве зрячего лидера для Костина. За подготовку этой тройки отвечает заслуженный тренер России барнаулец Сергей Мануйлов.

- Теоретически все ребята могут биться за медали, причем не только в личных стартах, но и эстафетах, - сообщил "РГ" Владимир Альт, директор КАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края". - Наибольшие шансы попасть в призеры, пожалуй, у Жданова, Шарова и Костина. Хотя Паралимпиада - особые состязания, где на первый план выходят психология и опыт. Не надо забывать, что россияне пропустили в 2016 году Игры в Рио-де-Жанейро. Плюс ко всему за последние годы уровень конкуренции среди параспортсменов заметно вырос - и в России, и в мире. В эту сферу спорта перешло немало сильных тренеров.

Хеда Бериева — десятикратная чемпионка России по пауэрлифтингу. Фото: Минспорта Кузбасса

От Кузбасса на Паралимпиаде-2020 в составе команды атлетов с поражениями опорно-двигательного аппарата выступит мастер спорта России международного класса Хеда Бериева. Она - десятикратная чемпионка страны, двукратная чемпионка Европы, четырехкратный призер Кубка мира по пауэрлифтингу.

Девочка родом из города Грозного переехала с семьей в Сибирь в 1998 году, в разгар военных действий в Чечне. Бериевы обосновались в поселке Крапивино. Здесь в 2009 году Хеда окончила школу и начала заниматься пауэрлифтингом. Уже в ноябре 2010-го она заняла второе место на Кубке России, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. С 2011-го наставником талантливой, целеустремленной и мужественной спортсменки стал тренер - преподаватель областной школы высшего спортивного мастерства N 2 Руслан Сорокин. В тот же год под его руководством Хеда впервые выиграла первенство страны, заняла второе место на чемпионате РФ по жиму лежа среди женщин и завоевала место в юниорской сборной.

А серебро Международного турнира в Дубае обеспечило ей путевку на XIV Паралимпийские игры в Лондоне. В 2014 году Хеда завоевала бронзу на чемпионате мира.

Несмотря на тяжелый недуг, Хеда не отвернулась от мира, не замкнулась в себе. Выпускница отделения рекламы Новокузнецкого гуманитарно-технического колледжа-интерната минздравсоцразвития в прошлом году окончила Кемеровский государственный университет.

Из новосибирцев в Играх примут участие фехтовальщик Максим Шабуров (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) и легкоатлет Антон Кулятин (спорт слепых).

Коронная дистанция АнтонаКулятина — 1 500 метров. Фото: Минспорта Новосибирской области

Максим Шабуров владеет всеми тремя видами оружия - саблей, шпагой и рапирой. Он был в составе паралимпийской сборной в 2016 году, но в Рио-де-Жанейро наших спортсменов не пустили.

В Токио Максим выступит в трех видах программы - двух индивидуальных (сабля, шпага) и одном командном (шпага). Четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер Кубка мира, четырехкратный чемпион Европы занимается под руководством заслуженного тренера России Мурата Конурбаева.

Коронная дистанция мастера спорта международного класса Антона Кулятина - 1 500 метров. В этом виде программы он является серебряным призером чемпионата мира, чемпионом и рекордсменом Европы. У сибиряка есть еще бронза европейского чемпионата - на дистанции 400 метров. Однако именно благодаря своим успехам на полторашке Антон стал обладателем путевки на Паралимпиаду.

Справка "РГ"

XVI Паралимпийские летние игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. На ПИ-2020 будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. В Играх примут участие 4,4 тысячи спортсменов, в том числе 241 - из России.

В программу Паралимпиады-2020 включены два новых вида спорта - бадминтон и тхэквондо. По сравнению с ПИ-2016 были исключены футбол 7х7 и парусный спорт.