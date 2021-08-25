В Карелии будут развивать инклюзивные спортивные игры

В Карелии незрячие теперь могут заниматься разными видами спорта, в том числе теннисом, плаванием, боулингом, дартсом, армрестлингом, скандинавской ходьбой. Впервые республиканская Федерация спорта слепых выиграла президентский грант на развитие инклюзивных спортивных игр.

В центре адаптивной физкультуры уже провели соревнование по теннису. Этот вид спорта еще называют шоудаун. Цель игры - отбить мяч битой, чтобы он, пролетев вдоль стола под разделительным экраном, попал в лунку соперника. Мячик звенит, так незрячие ориентируются. Важное условие: если игрок слабовидящий, то в матче с незрячим он надевает повязку на глаза, чтобы быть в равных условиях.

- На деньги гранта мы сможем приобрести специальный инвентарь, - говорит президент Федерации спорта слепых Степан Дьяконов. - Проект рассчитан прежде всего на людей среднего возраста - от 35 до 55 лет. За полтора года проведем несколько соревнований, планируется и выезд на турбазу, где пройдут мастер-классы. Будем учить ориентироваться на местности, ставить палатки, оказывать первую медпомощь, откроем секции по разным видам спорта. На первом этапе мы вообще не ставим больших задач. Просто мотивируем людей с проблемами зрения к занятиям физкультурой, к здоровому образу жизни. А там, возможно, у кого-то появится интерес и он станет уже заниматься серьезно.

Инвалидам по зрению активно помогает центр адаптивной физкультуры при Петрозаводском государственном университете.