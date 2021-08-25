В Карелии будут развивать инклюзивные спортивные игры

Новости

В Тверской области выставили на торги земельные участки на 570 млн рублей 14:30
Синоптик: В Москву идет дождливый циклон "Ове" 14:18
Власти Москвы спрогнозировали 9-балльные пробки в сентябре 14:17
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине 14:12
Вильфанд пообещал теплую погоду в сентябре 14:12
Мужская сборная России по волейболу назвала состав на ЧЕ 14:11
Бояков: Ольга Бузова не обходится дорого МХАТу 13:51
Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В 13:30
В Краснодаре объяснили обустройство классов в коридоре школы 13:25
В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения 13:12
Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке 13:06
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19 13:04
ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19 13:03
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой 12:48
Сенатор оценил идею разрешить продажу никотиновых пэков 12:44
В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте 12:41
Столичный дептранс спрогнозировал очереди в кассы метро 1 сентября 12:40
Шесть артистов, ушедших с Дорониной, вернулись в труппу МХАТ. им Горького 12:38
Zoom заработал 1 млрд долларов за квартал 12:25
Лавров: США не допускают возможности настоящей войны с Россией 12:22
Лавров: Новый раунд переговоров РФ-США по стратстабильности пройдет в сентябре 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
25.08.2021 13:06
Рубрика: Спорт

В Карелии будут развивать инклюзивные спортивные игры

Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 19(8544)
В Карелии незрячие теперь могут заниматься разными видами спорта, в том числе теннисом, плаванием, боулингом, дартсом, армрестлингом, скандинавской ходьбой. Впервые республиканская Федерация спорта слепых выиграла президентский грант на развитие инклюзивных спортивных игр.

В центре адаптивной физкультуры уже провели соревнование по теннису. Этот вид спорта еще называют шоудаун. Цель игры - отбить мяч битой, чтобы он, пролетев вдоль стола под разделительным экраном, попал в лунку соперника. Мячик звенит, так незрячие ориентируются. Важное условие: если игрок слабовидящий, то в матче с незрячим он надевает повязку на глаза, чтобы быть в равных условиях.

Фото: Bob Martin/REUTERS
Церемония открытия Паралимпиады прошла под девизом "У нас есть крылья"

- На деньги гранта мы сможем приобрести специальный инвентарь, - говорит президент Федерации спорта слепых Степан Дьяконов. - Проект рассчитан прежде всего на людей среднего возраста - от 35 до 55 лет. За полтора года проведем несколько соревнований, планируется и выезд на турбазу, где пройдут мастер-классы. Будем учить ориентироваться на местности, ставить палатки, оказывать первую медпомощь, откроем секции по разным видам спорта. На первом этапе мы вообще не ставим больших задач. Просто мотивируем людей с проблемами зрения к занятиям физкультурой, к здоровому образу жизни. А там, возможно, у кого-то появится интерес и он станет уже заниматься серьезно.

Инвалидам по зрению активно помогает центр адаптивной физкультуры при Петрозаводском государственном университете.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия