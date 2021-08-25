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25.08.2021 21:17
Рубрика: Спорт

Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Кливленде

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу США Кэтрин Макнелли (2:6, 6:4, 6:2) и вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде. Ее следующей соперницей станет Магда Линетт (Польша).
Фото: Lauren Bacho/Getty Images Фото: Lauren Bacho/Getty Images
Фото: Lauren Bacho/Getty Images

Дарья добралась до 1/4 финала на уровне WTA в шестой раз в сезоне. Из предыдущих пяти четвертьфиналов она победила в четырех, и во всех этих случаях Касаткина затем участвовала в финале.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Семь россиян примут участие в квалификации US Open

Больше четвертьфиналов за сезон у россиянки было только в 2018-м - девять. Тогда она завершила год в топ-10. Между тем стало известно, что 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате США (30 августа - 12 августа) в Нью-Йорке. Американка снялась с соревнований из-за травмы бедра, полученной ею на Уимблдоне.

- Тщательно все обдумав и следуя совету своих врачей, я решила пропустить US Open. Надо дать организму полностью восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра, - написала Уильямс в социальных сетях.

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