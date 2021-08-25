Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Кливленде

Дарья добралась до 1/4 финала на уровне WTA в шестой раз в сезоне. Из предыдущих пяти четвертьфиналов она победила в четырех, и во всех этих случаях Касаткина затем участвовала в финале.
Больше четвертьфиналов за сезон у россиянки было только в 2018-м - девять. Тогда она завершила год в топ-10. Между тем стало известно, что 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате США (30 августа - 12 августа) в Нью-Йорке. Американка снялась с соревнований из-за травмы бедра, полученной ею на Уимблдоне.
- Тщательно все обдумав и следуя совету своих врачей, я решила пропустить US Open. Надо дать организму полностью восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра, - написала Уильямс в социальных сетях.