Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Кливленде

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу США Кэтрин Макнелли (2:6, 6:4, 6:2) и вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде. Ее следующей соперницей станет Магда Линетт (Польша).

Дарья добралась до 1/4 финала на уровне WTA в шестой раз в сезоне. Из предыдущих пяти четвертьфиналов она победила в четырех, и во всех этих случаях Касаткина затем участвовала в финале.

Больше четвертьфиналов за сезон у россиянки было только в 2018-м - девять. Тогда она завершила год в топ-10. Между тем стало известно, что 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате США (30 августа - 12 августа) в Нью-Йорке. Американка снялась с соревнований из-за травмы бедра, полученной ею на Уимблдоне.

- Тщательно все обдумав и следуя совету своих врачей, я решила пропустить US Open. Надо дать организму полностью восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра, - написала Уильямс в социальных сетях.