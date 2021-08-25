В России появится единый центр учета переводов ставок букмекеров

Кредитная организация "Мобильная карта" станет единым центром учета перевода ставок букмекерских контор по указу главы государства. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина. Оно вступает в силу 1 сентября этого года.

Функциями нового центра станет перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, спортивным федерациям и лигам на развитие мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта, подготовка предложений по совершенствованию законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, участие в разработке проектов нормативных правовых актов в указанной области. Сведения о нарушителях центр будет передавать ФНС России.

Закон о едином центре учета переводов ставок букмекеров был принят, подписан и опубликован в декабре 2020 года.

"Развитие физической культуры и спорта является важнейшей задачей государственной политики, - следует из пояснительной записки к документу. - Данная отрасль является одной из наиболее пострадавших в результате эпидемии новой коронавирусной инфекции, закрываются спортивные школы, ограничиваются или отменяются массовые спортивные мероприятия. Многие спортсмены столкнулись с проблемой отсутствия помещения для тренировок".

В пояснительной записке говорится, что центр формируется в целях создания условий для устойчивой экономической поддержки отрасли физической культуры и спорта и обеспечения долгосрочного финансирования развития данной отрасли.

ООО "НКО "Мобильная карта" - небольшая по размеру активов небанковская кредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. НКО предоставляет услуги по осуществлению расчетов и обслуживанию счетов юридических лиц, а также специализируется на сервисах оплаты социально ориентированных видов услуг. По данным Банка России, организация зарегистрирована регулятором 30 июля 2013 года. Уставной капитал - 90 млн рублей. НКО не является участником системы страхования вкладов.