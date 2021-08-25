В штаб сборной пришли новые специалисты

Российский футбольный союз (РФС) объявил о пополнении штаба национальной сборной: в него вошли сразу 11 специалистов.

Чуть ранее из команды ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Их места займут Михаил Вартапетов, ранее работавший в "Спартаке", а также Владимир Хайтин и Константин Моденов.

В обновленный штаб также вошли: ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин, руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником сборной стал Сергей Куличенко.

- РФС учел наши пожелания и пригласил людей, с которыми нам будет комфортно работать. Нам нужны были те, кому не потребуется время на адаптацию, - отметил главный тренер сборной Валерий Карпин.