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25.08.2021 01:45
Рубрика: Спорт

В штаб сборной пришли новые специалисты

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 192(8543)
Российский футбольный союз (РФС) объявил о пополнении штаба национальной сборной: в него вошли сразу 11 специалистов.

Чуть ранее из команды ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Их места займут Михаил Вартапетов, ранее работавший в "Спартаке", а также Владимир Хайтин и Константин Моденов.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В обновленный штаб также вошли: ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин, руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником сборной стал Сергей Куличенко.

- РФС учел наши пожелания и пригласил людей, с которыми нам будет комфортно работать. Нам нужны были те, кому не потребуется время на адаптацию, - отметил главный тренер сборной Валерий Карпин.

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