Определились все участники групповой стадии Лиги чемпионов

Всего в групповой стадии сыграют 32 клуба, в том числе и чемпион России "Зенит". Шанс присоединиться к питерцам был у "Спартака", но москвичи проиграли в квалификации "Бенфике".
Полностью список команд-участниц Лиги чемпионов выглядит следующим образом.
Испания: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья", "Вильярреал"
Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль"
Германия: "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Вольфсбург"
Италия: "Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус"
Португалия: "Спортинг", "Порту", "Бенфика"
Франция: "Лилль", "Пари Сен-Жермен"
Украина: "Динамо" (Киев), "Шахтер"
Австрия: "Зальцбург"
Молдавия: "Шериф"
Россия: "Зенит"
Нидерланды: "Аякс"
Турция: "Бешикташ"
Бельгия: "Брюгге"
Швейцария: "Янг Бойз"
Швеция: "Мальме"
Напомним, что жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в четверг 26 августа в Стамбуле.