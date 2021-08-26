Определились все участники групповой стадии Лиги чемпионов

В среду вечером стали известны последние участники основной сетки Лиги чемпионов. Ими стали "Зальцбург", "Шахтер" и "Шериф".

Всего в групповой стадии сыграют 32 клуба, в том числе и чемпион России "Зенит". Шанс присоединиться к питерцам был у "Спартака", но москвичи проиграли в квалификации "Бенфике".

Полностью список команд-участниц Лиги чемпионов выглядит следующим образом.

Испания: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья", "Вильярреал"

Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль"

Германия: "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Вольфсбург"

Италия: "Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус"

Португалия: "Спортинг", "Порту", "Бенфика"

Франция: "Лилль", "Пари Сен-Жермен"

Украина: "Динамо" (Киев), "Шахтер"

Австрия: "Зальцбург"

Молдавия: "Шериф"

Россия: "Зенит"

Нидерланды: "Аякс"

Турция: "Бешикташ"

Бельгия: "Брюгге"

Швейцария: "Янг Бойз"

Швеция: "Мальме"

Напомним, что жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в четверг 26 августа в Стамбуле.