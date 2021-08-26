"Крылья Советов" обыграли "Уфу" в гостях

В матче чемпионата России по футболу "Уфа" на домашнем стадионе уступила самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2.

Этой встречей открывалась программа шестого тура РПЛ, матчи которого были перенесены на более ранний срок из-за подготовки сборной России к отборочным играм чемпионата мира.

Уже в первом тайме гости сумели отметиться двумя забитыми мячами. На 27-й минуте встречи отличился Никита Чернов, а спустя несколько минут пришедший из московского "Спартака" Максим Глушенков стал автором второго гола своей новой команды.

Хозяева сумели ответить на 60-й минуте. Антон Ежов нарушил правила в своей штрафной и был удален с поля, а Гамид Агаларов реализовал удар с 11-ти метров. Но отыграться уфимцы так и не смогли - 1:2.

Самарцы с семью очками поднялись на девятое место в таблице. "Уфа" набрала всего пять очков и пока идет на 12-м месте.