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26.08.2021 18:48
Рубрика: Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Уфу" в гостях

Текст: Максим Домчев

В матче чемпионата России по футболу "Уфа" на домашнем стадионе уступила самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Этой встречей открывалась программа шестого тура РПЛ, матчи которого были перенесены на более ранний срок из-за подготовки сборной России к отборочным играм чемпионата мира.

Уже в первом тайме гости сумели отметиться двумя забитыми мячами. На 27-й минуте встречи отличился Никита Чернов, а спустя несколько минут пришедший из московского "Спартака" Максим Глушенков стал автором второго гола своей новой команды.

Хозяева сумели ответить на 60-й минуте. Антон Ежов нарушил правила в своей штрафной и был удален с поля, а Гамид Агаларов реализовал удар с 11-ти метров. Но отыграться уфимцы так и не смогли - 1:2.

Самарцы с семью очками поднялись на девятое место в таблице. "Уфа" набрала всего пять очков и пока идет на 12-м месте.

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